قدرت کنونی دنیای اسلام با دوران قبل از شهادت رهبر شهید انقلاب متفاوت است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران گفت: گام اول معرفت الله است و قرار گرفتن تحت تربیت خدا، خدا مربی انسان شود و انسان و جامعه مربای خدای متعال اما این گام اول است. گام دوم که آن گام مهمتر است استقامت در این راه است.

وی ادامه داد: ایستادگی در صراط مستقیم مهم است. انسان صابر کسی است که در عالیترین مرتبه استقامت است. در مقام انجام وظیفه و تکلیف. تکلیف را می شناسد و بر انجام تکلیف اصرار دارد لذا صبر مرتبه برتر از استقامت است. استقامت اگر به مرحله کمال رسید این انسان مقاوم صابر است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به آیه شریفه یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُونَ200 تصریح کرد: صبر جمعی را می توان در دو حوزه تعریف کرد. اولین حوزه این است که مسلمانان و اهل ایمان همه با هم صبر کنید حضور در نماز جمعه صبر جمعی است. این رویداد بزرگ تاریخی و تحول ساز که ملت بزرگ عراق و ملت مقتدر ایران آفریدند نماد صبر جمعی بود. همه با هم آمدند.

وی ادامه داد: اجتماع ودر کنار هم قرار گرفتند خلق قدرت می کند این قدرتی که امروز دنیای اسلام دارد با قدرت قبل از حضور در کنار پیکر رهبر شهید امت متفاوت است. این اقتدار دستاورد صبر جمعی است و همه با هم آمدند. حوزه دوم صبر جمعی، صبر در برابر دشمن است. می بینید آمریکا گستاخ و زیاده خواه است و قرنها است کشورهای منطقه را مورد استثمار خود در آورده است اگر قرار است از یوغ دشمن بیرون بیایید باید صبر شما از دشمن بیشتر باشد. اگر در مقابل دشمن مقاوم بودیدشما پیروز هستید.

ابوترابی فرد گفت: جامعه اسلامی باید در کنار هم مرزداران غیوری باشند که از مرزهای فکری عقیدتی و جغرافیایی دفاع کنند. دفاع مقدس دوازده روزه و جنگ اقتدار آفرین رمضان تجسم عینی رابطو است. رزمندگان دلیر سپاه و ارتش کنار هم ایستادند و با هم ایستادند. مرزداران اتحاد و انسجام داشته باشند. معنای دیگر رابطوا این است که همه ما با هم باید بالاترین ارتباط و پیوند را داشته باشیم همه امت اسلامی همه در کنار هم برای پاسداری وحراست از مرزهای جغرافیایی و مرزهای عقیدتی و فکری قیام کنند. در همه مراحل صبر هم باید آراسته به تقوا بود.

وی گفت: تقوا رمز قبول اعمال است. آنچه پیشوای اقتدار آفرین امت را به نماد عزت و عظمت امت اسلامی تبدیل کرد آراستگی به مقام رفیع تقوا بود. در حوزه مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی فرهنگی و همه و همه نماد تقوا بود و همه ما را هم همیشه توصیه به تقوا می کرد. عاشورا نیز نماد صبر است. صبر فردی، صبر جمعی صبر در کنار هم و صبر در برابر دشمن. چه شاهکاری را خلق کردند که ما در سفره انسان ساز و جامعه پرداز عاشورا نشسته ایم. اصحاب امام حسین نماد صبر هستند. صبر فردی، آنگاه که در میدان جنگ قرار می گرفتند تنها بودند و با همه قدرت می جنگیدند و در انتظار شهادت بودند. آنگاه که به نماز می ایستادند در کنار هم یک جبهه متحد و صفوف به هم فشرده در مقابل دشمن بودند و این نماد صبر است. وجود مبارک حضرت زینب در قله صبر است و او صبر را به ستوه آورده است. در حوزه صبر فردی، صبر خانوادگی و صبر اجتماعی. آنگاه که فرزندان دلیرش به جبهه می فرستاد خود را از بردار بزرگوار دور می کرد که مبادا برادر چهره خواهر را ببیند.

وی گفت: در مقابل ابن زیاد با چه قدرتی ایستاد. آنچنان با قدرت صحبت کرد که ابن زیاد اراده شهادت او را نمود در شام خطاب به یزید با قدرت سخن می گوید. این قدرت، این صبر، این استقامت در کربلا موج می زند. وجود حضرت زین العابدین چه کرد در مسجد دمشق، چه بیاناتی را ایراد فرمودند.

وی در ادامه بیان کرد: امام امت، قائد شهید امت، شاگردان این مدرسه هستند که در برابر همه دنیای اسکتبار ایستاده اند. این ملت عزیز از دستگاه دیپلماسی کشور که مورد اعتماد نظام اسلامی هستند انتظار دارند که با ادبیات مقتدرانه با دشمنان سبک سر بحث کنند. انتظار آن است که این جمله را وزیر خارجه دستور دهند، در اتاق مذاکرات بنویسند، این جمله قائد شهید امت را که فرمودند نظریه مقاومت در برابر دشمن قوی پنجه را تبلیغ و ترویج کنید. این نظریه مقاومت است که امروز این قدرت را خلق کرده است. نظریه مقاومت است که ایران، عراق، لبنان، یمن و پاکستان و همه دنیای اسلام را به یک مشت گره کرده در برابر استکبار تبدیل کرده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع نقض یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا از سوی سران آن کشور گفت: هیئت حاکمه آمریکا با اقدامات یک‌جانبه، حملات جنایتکارانه، ساختار تفاهم را نقض کردند و مرتکب جنایات جنگی فاحش گردیدند. البته استحضار دارید این یادداشت بر پایه اعتماد به هیئت حاکمه آمریکا تنظیم نگردید. سازوکار تفاهم، تعهد در برابر تعهد است و ایران امروز، در دفاع از منافع ملی و حقوق هم‌پیمانان خویش در منطقه، از همیشه قاطع‌تر و مصمم‌تر است.

وی ادامه داد: ضمن سپاس و تقدیر از نیروهای مسلح کشور، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اعمال حاکمیت برای آبراهه استراتژیک هرمز و برقراری امنیت آن در راستای منافع کشورهای بهره‌بردار و پاسخ گسترده و قاطع به ماجراجویی ارتش تروریست آمریکا، که صمیمانه از این دلاورمردان اقتدارآفرین سپاسگزار و قدرشناسیم، صریحاً اعلام می‌کنیم در هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز به آمریکا داده نخواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه صریحا اعلام می کنیم که در هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز به آمریکا داده نخواهد شد گفت: آنچه که در میدان ۱۲۰ روز نبرد سخت، نبرد ما با آمریکا ۴۰ روز نبود، در طول چهار ماه ارتش تروریست آمریکا از همه ظرفیت خود استفاده کرد تا آبراه هرمز را از تحت اراده نیروهای مسلح کشور خارج کند. اما در تمام عملیات ها شکست تلخی تجربه کرد و خسارات فراوانی را تحمل کرد. آنچه که در میدان نبرد سخت به دست نیاوردند هرگز با نقض تفاهم به دست نخواهند آورد. امروز ابتکار عمل به دست ایران و محور مقاومت است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر معمار اقتدار ایران نوین افزود: این آیین را باید حماسه بی مانند، یکتا، تاریخ ساز و اقتدار آفرین نام گذاری کرد. حماسه ای که امت اسلام و آزادگان جهان به ویژه دو ملت ایران و عراق در این مراسم خلق کردند. میلیون ها انسان دل باخته به امام شهید در دو کشور پهناور و مقتدر شگفتی خلق کردند. ملت ایران و عراق نظم جدید دنیای اسلام را بر مدار استکبار ستیزی خمینی و خامنه ای به نمایش گذاردند.

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب ظرفیت های استثنایی ایران را می شناخت افزود: قائد شهید امت با فعال کردن این ظرفیت ها امت اسلامی را در راه روشن اقتدار مبتنی بر ایمان و مقاومت در برابر زیاده خواهان هدایت کرد. پیشوای نستوه و شهید با تاکید بر ایمان و ارزش های دینی و ملی، ایمان به نصرت الهی و اصرار بر وحدت ملی، مسیر وحدت ملت و امت اسلامی را هموار ساخت.

وی در ادامه با بیان اینکه در آیین با عظمت وداع با قائد شهید وحدت و انسجام ناگسستنی ملل اسلام و قدرت خیره کننده مقتدای شهید در تجدید حیات و نظم نوین جهان اسلام نمایان شد گفت: حرکت عظیم و سیل آسای امت در بدرقه امام متفکر و مجاهد خویش نقطه آغاز عظیمت برای ساخت جامعه سلامی و انقلابی در تراز با نگاه به تمدن نوین اسلامی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با تاکید اینکه دفاع ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهادت دانش آموزان مظلوم میناب و شهادت پیشوایی که بزرگ زیست و باشکوه به معراج رفت، فروریختن هژمونی آمریکا را نوید داد گفت: امنیت پایدار پایگاه های آمریکا در منطقه درهم‌شکست. معادله قدرت به نفع ملت ایران و محور مقاومت تغییر کرد. عصر بازدارندگی تهاجمی ملت ایران و مقاومت آغاز گردید.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه امروز منطقه شاهد نظمی است که از ایمان و اراده استوار ملت و آتش سهمگین میدان نبرد و حماسه شگفتی ساز حضور ایرانیان در آیین تشییع پیکر قائد شهید الهام می گیرد گفت: نظم جدیدی که بر اندیشه، تعقل، مقاومت، ایثار و ایستادگی بر اصول تبیین شده توسط قائد شهید و ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب استوار است. باید این اتحاد مقدس را پاس داشت و پیوند ملت و حاکمیت را استحکام بخشید.

وی در ادامه گفت: امام شهید می فرمودند یکی از شیوه های دشمن بدبین کردن مردم نسبت به مسئولان است. در شرایط حساس و سرنوشت ساز امروز اختلاف دیدگاه امری طبیعی است. اما اگر این اختلاف نظر از میزان متعارف فراتر رود به مانعی برای تفاهم و همدلی و انسجام در جامعه اسلامی تبدیل می شود. این تهدیدی برای وحدت ملی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه وحدت ملی ستون اصلی ایستادگی در برابر دشمن است گفت: نخبگان، رسانه ها و صاحبان تریبون برای نزدیک کردن دیدگاه و ارتقای سطح همفکری و تفاهم در جامعه، نقش تعیین کننده ای در پاسداری از وحدت ملی ایفا می کنند. باید از هر کلام و سخن و رفتار توهین آمیز پرهیز کنیم. با آراستگی به ادب و زبان لطیف سخن و نقد مبتنی بر قرآن و دانش را در چارچوب قوائد اخلاقی و دینی طرح کنیم.

وی در پایان بیان کرد: دنیای استکبار و همه قدرت های شیطانی بدانند این شعار انتقام فقط یک شعار نیست بلکه یک سخن برآمده از ایمان و اعتقاد است. کسانی که دست آنان به خون قائد امت آلوده شده جنایتکارانی هستند که گناه آنان هرگز بخشوده نخواهد شد. امت اسلامی، نه ملت ایران، بلکه تمام ملت های اسلامی و همه دنیای اسلام و همه آزادی خواهان جهان خواستار انتقام از این جنایتکاران حرفه ای هستند.

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