خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد

زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد
کد خبر : 1811095
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: به نظر می‌رسد از ظهر جمعه، مقدمات زیارت مردم از محل تدفین فراهم شود.

به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد از امروز جمعه حوالی ظهر محدودیت‌های حرم برداشته شود و زائران بتوانند به زیارت مشرف شوند.

پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز، در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در نزدیکی روضه منوره آرام  گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی