زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد

به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد از امروز جمعه حوالی ظهر محدودیت‌های حرم برداشته شود و زائران بتوانند به زیارت مشرف شوند.