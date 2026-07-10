زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد
کد خبر : 1811095
استاندار خراسان رضوی گفت: به نظر میرسد از ظهر جمعه، مقدمات زیارت مردم از محل تدفین فراهم شود.
به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد از امروز جمعه حوالی ظهر محدودیتهای حرم برداشته شود و زائران بتوانند به زیارت مشرف شوند.
پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز، در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در نزدیکی روضه منوره آرام گرفت.