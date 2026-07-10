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محسن رضایی:

ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به نمایش گذاشت

ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به نمایش گذاشت
کد خبر : 1811089
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فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: حضور تاریخی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تصویری ماندگار از همبستگی، وفاداری و شکوه ملی بود.

به گزارش ایلنا سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد که این روز در تاریخ ایران به‌عنوان یکی از روزهای بزرگ همبستگی و حضور پرشور مردم ثبت خواهد شد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

« ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به تماشا گذاشت. حضور تاریخی و حماسی مردم بیدار ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آن ابر مرد تاریخ ایران و اسلام، در تهران، قم و مشهد صحنه ای ماندگار از هم بستگی، وفاداری و شکوه ملی را رقم زد؛ حضور که تنها بدرقه یک شخصیت و مجاهد بزرگ نبود، بلکه تجدید پیمانی با آرمان‌ها و باورهایی بود که نسل ها برای آن ایستادگی کردند.

اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی و حماسه‌آفرین سر تعظیم فرود می‌آوریم. ملتی که در سخت‌ترین آزمون‌ها، با وحدت، وفاداری و ایثار، عزت ایران را با افتخار حفظ کرده است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه می‌آفرینند و جهان را شگفت‌زده می‌کنند. ایران، تا زمانی که چنین مردمی دارد، همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.

امواج خروشان جمعیت، از خیابان‌های تهران تا حرم مطهر قم و مشهد، تصویری از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت؛ تصویری که در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. مردان و زنانی  از اقوام، سلایق و نسل های مختلف، دوشادوش یکدیگر آمدند تا با حضوری پرشور، به امام شهید خود ادای احترام کنند و نشان دهند که ایران، در بزنگاه‌های تاریخی، همچنان سرزمین حضورهای بزرگ و حماسه‌های ماندگار است.

این حضور تاریخ‌ساز و تمدن ساز نشان داد که هر گاه مردم ایران احساس کنند که باید در صحنه باشند، با صلابت و اقتدار به میدان می آیند و برگ زرینی دیگر بر دفتر تاریخ این سرزمین می افزایند. تاریخ این روزها را به عنوان روزهای شکوه، هم بستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد. روزهایی که نان ایران و انقلاب اسلامی بار دیگر با عظمت، استقامت و اقتدار درهم آمیخت.

اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی سر تعظیم فرود می آوریم؛ ملتی که در سخت‌ترین  آزمون ها با وحدت، وفاداری و استقامت پرچم عزت ایران را برافراشته نگاه داشته است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه می آفرینند و به جهانیان نشان می دهند که ایران تا زمانی که چنین مردمی دارد همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.

تاریخ، این روزها را به عنوان روزهای شکوه، همبستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد.»

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