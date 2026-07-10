به گزارش ایلنا، اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر برگزاری حضوری آزمون‌ها و در عین حال مجاز دانستن استفاده از تلفن همراه و ابزارهای هوش مصنوعی در برخی آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، گفت: از یک سو، بخش قابل توجهی از کلاس‌های آموزشی در ماه‌های گذشته به صورت غیرحضوری برگزار شده و بسیاری از دانشجویان از کیفیت آموزش‌های مجازی، وضعیت اینترنت و محدودیت‌های آموزشی گلایه داشته‌اند اما از سوی دیگر، آزمون‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این وضعیت فشار، هزینه و استرس مضاعفی را به دانشجویان تحمیل می‌کند، افزود: بسیاری از دانشجویان برای حضور در جلسه آزمون ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند و با مشکلاتی مانند هزینه رفت وآمد، نبود خوابگاه یا محل اسکان مناسب و سایر دشواری‌های سفر مواجه هستند. از سوی دیگر، مجاز دانستن استفاده از تلفن همراه و حتی هوش مصنوعی در آزمون حضوری، با اصل برگزاری امتحانات همخوانی ندارد و از نظر من قابل دفاع نیست.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشجویان در طول ترم فرصت کافی برای مطالعه، تحقیق، پژوهش و استفاده از منابع علمی مختلف را در اختیار داشته‌اند و زمان لازم برای یادگیری و آمادگی برای آزمون برای آن‌ها فراهم بوده، بنابراین دلیلی وجود ندارد که در جلسه امتحان نیز شرایطی فراهم شود تا بتوانند از هر ابزاری برای کسب نمره استفاده کنند. البته در تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها باید شرایط خاص کشور، محدودیت‌های ایجاد شده و وضعیت دانشجویان نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه نباید حرمت و جایگاه امتحان خدشه‌دار شود، یادآورشد: دانشگاه‌ها باید شرایط دانشجویان و محدودیت‌های ناشی از آموزش‌های مجازی را در نظر بگیرند، اما این موضوع نباید به شکستن چارچوب‌های ارزیابی علمی منجر شود.

پولادی ادامه داد: اگر دانشگاه قصد دارد استفاده از منابع یا ابزارهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، را مجاز بداند، باید شیوه طراحی سؤالات را نیز متناسب با آن تغییر دهد؛ به گونه‌ای که سؤالات به صورت مفهومی، تحلیلی و مبتنی بر سنجش قدرت استدلال دانشجو طراحی شوند، نه اینکه حافظه‌محور و کلیشه‌ای باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر کتاب، منابع یا ابزارهای مجاز در اختیار دانشجو باشد، تنها فردی موفق خواهد شد که مطالب را به‌درستی فهمیده و قدرت تحلیل لازم را داشته؛ هرچند این رویکرد نیز با برگزاری حضوری آزمون و ملاک‌های متعارف آن در تناقض است.

وی با هشدار نسبت به کاهش سطح علمی کشور، تصریح کرد: اگر امتحانات صرفا جنبه تشریفاتی پیدا کند و دانشجو بدون ارزیابی واقعی نمره کسب نمود، ارزش مدارک دانشگاهی کاهش می‌یابد و این روند در بلندمدت به نظام آموزش عالی کشور آسیب خواهد زد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره مجدد به مشکلات برخی دانشجویان برای حضور در آزمون‌های حضوری، گفت: ممکن است برخی دانشجویان به دلیل شرایط اسکان، مشکلات حمل‌ونقل یا فاصله محل سکونت تا دانشگاه با دشواری مواجه باشند. در چنین مواردی، اگر زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، برگزاری آزمون مجازی با رعایت استانداردهای لازم، نظارت دقیق و حفظ سلامت آزمون قابل قبول است؛ همان‌گونه که برخی آزمون‌های معتبر و استاندارد بین‌المللی نیز به صورت مجازی و با روش‌های قابل اطمینان برگزار می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه دانشگاه آزاد مدعی فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی در طول نیم‌سال تحصیلی است، انتظار می‌رود توانایی برگزاری آزمون‌های استاندارد برخط را نیز داشته باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، نقدهای فراوانی نسبت به کیفیت زیرساخت‌های اینترنتی، سطح آموزش‌های مجازی وعدم تشکیل مطلوب برخی کلاس‌ها مطرح شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است آزمون حضوری برگزار شود، باید همه ضوابط آن نیز متناسب با برگزاری حضوری و منطبق با اصول ارزیابی علمی باشد و دانشجو نباید در آزمون حضوری مجاز به استفاده از تلفن همراه یا هوش مصنوعی باشد؛ زیرا این اقدام به بدآموزی در نظام آموزشی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر بنا بر برگزاری آزمون مجازی است، این کار باید با استانداردهای مشخص، نظارت دقیق و حفظ سلامت آزمون انجام شود. در هر صورت، تصمیمات دانشگاه باید هم حقوق و شرایط دانشجویان را در نظر بگیرد و هم از کیفیت و اعتبار نظام آموزش عالی صیانت کند.

پولادی درباره تدوین آیین‌نامه استفاده از تلفن همراه در امتحانات با نظر وزارت علوم و بررسی آن در کمیسیون آموزش نیز گفت: در حال حاضر اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم و آنچه مطرح کردم، نظر شخصی بنده است. در صورت لزوم، این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

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