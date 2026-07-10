وی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب عاشق خدا بود اظهار کرد: ایشان هرگز برای رسیدن به جایگاه و موقعیت شخصی تلاش نکرد، بلکه تمام دغدغه ایشان تحقق آرمان‌های الهی و تقویت نظام اسلامی بود.

عضو فقهای شورای نگهبان با مرور نخستین آشنایی خود با رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نام ایشان را در میان چهره‌های برجسته و مبارز خراسان شنیده بودم و آثار علمی ایشان از جمله کتاب «گفتاری در باب صبر» را مطالعه می‌کردم، اما نخستین دیدار نزدیک ما پس از انقلاب و در دوران ریاست‌جمهوری ایشان رقم خورد.

رهبر شهید انقلاب با سعه صدر به پرسش های علمی پاسخ می داد

وی در ادامه افزود: در آن دیدار، رهبر شهید با سعه‌صدر به پرسش‌های علمی پاسخ می‌دادند و بیش از مباحث سیاسی، بر موضوعات عمیق معرفتی و سیره اهل‌بیت (ع) تأکید داشتند که این نگاه برای من بسیار الهام‌بخش بود.

آیت الله خاتمی در ادامه با اشاره به انتصاب خود به امامت جمعه موقت تهران گفت: پیش از آغاز این مسئولیت، رهبر شهید در دیداری خصوصی توصیه کردند که از روحیه انقلابی‌گری هیچ‌گاه فاصله نگیرم و همان مسیر گذشته را با قوت ادامه دهم؛ توصیه‌ای که همواره برای من راهگشا بوده است.

این عضو فقهای شورای نگهبان درباره عضویت خود در شورای نگهبان گفت: پس از دعوت رهبر شهید برای حضور در شورای نگهبان، این مسئولیت را با احساس تکلیف پذیرفتم و از نخستین روز عضویت، تلاش کردم با حضور مستمر در جلسات، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهم.

وی در ادامه با اشاره به یکی از جلسات خصوصی فقهای شورا با رهبر شهید انقلاب گفت: در آن جلسه، ایشان تأکید کردند که در مسائل شخصی و سلیقه‌ای باید اهل گذشت بود، اما در موضوعاتی که به اصل نظام اسلامی مربوط می‌شود، جای مسامحه و گذشت وجود ندارد.

رهبر شهید انقلاب آثار علمی ارزشمندی از خود به جا گذاشتند

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه رهبر شهید از نظر علمی نیز شخصیتی کم‌نظیر بودند گفت: سال‌ها در حوزه‌های مختلف فقه، اصول، جهاد، مکاسب، غنا و سیره اهل‌بیت (ع) تدریس و تحقیق کرده بودند و آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب گفت: شجاعت در دوران مبارزه، حضور در میدان‌های سخت، امیدواری در دشوارترین شرایط، ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل، از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان بود و نزدیکان ایشان می‌توانند ابعاد بیشتری از این سبک زندگی را برای مردم روایت کنند.

مهم ترین شاخصه شخصیتی رهبر شهید انقلاب خداباوری بود

وی همچنین تربیت فرزندان صالح را از دیگر ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: فرزندان ایشان نیز همانند پدر، از روحیه ساده‌زیستی و دوری از اشرافی‌گری برخوردار هستند.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه همه ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید اتقلاب از ایمان عمیق ایشان سرچشمه می‌گرفت تصریح کرد: اگر بخواهم تنها یک ویژگی را به عنوان مهم‌ترین شاخصه شخصیت ایشان معرفی کنم، آن ویژگی «خداباوری» است؛ چراکه تهجد، انس با قرآن و صحیفه سجادیه، اهتمام به زیارت و همه ابعاد شخصیتی ایشان ریشه در همین باور عمیق الهی داشت.