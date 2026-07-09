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پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع) به خاک سپرده شد

پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع) به خاک سپرده شد
کد خبر : 1811029
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پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان پس از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع در تهران، قم، نجف و کربلا، بامداد جمعه ۱۹ تیرماه با حضور گسترده مردم، مسئولان و میهمانان خارجی در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان پس از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع در تهران، قم، نجف و کربلا، بامداد جمعه ۱۹ تیرماه در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد به خاک سپرده شد. از نخستین ساعات بامداد، خیل عظیمی از زائران و عزاداران از سراسر کشور و همچنین میهمانانی از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم در مشهد حضور یافتند.

پیش از مراسم تدفین، نماز میت بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اقامه و سپس پیکر مطهر ایشان بر روی دستان مردم به سمت رواق دارالذکر تشییع شد. همچنین پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی طواف داده شد و مراسم وداع با حضور خانواده، مسئولان کشوری و لشکری و شخصیت‌های داخلی و خارجی برگزار شد.

به دلیل ازدحام گسترده جمعیت در مسیر تشییع، بخشی از انتقال پیکر به حرم مطهر رضوی به صورت هوایی انجام شد. بر اساس اعلام مسئولان، هزاران زائر خارجی از ۲۷ کشور نیز در این مراسم حضور داشتند و همزمان نیروهای امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان در مسیرهای منتهی به حرم مستقر بودند.

آیین تدفین در مشهد، آخرین مرحله از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که پس از برگزاری مراسم‌های گسترده در تهران، قم و عتبات عالیات عراق برگزار شد و پیکر مطهر ایشان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) آرام گرفت.

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