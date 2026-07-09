قدردانی محسن رضایی از میزبانی شایسته عراقی ها از پیکر مطهر قائد شهید امت
فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله، بامداد جمعه ۱9 تیر ماه در پیامی به مردم و دولت عراق، از حسن میزبانی و مشارکت گسترده مردم عراق در برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله در این پیام نوشت:
میزبانی شایسته و باشکوه از پیکر مطهر قائد شهید امت، که نشان از عظمت و معرفت ملت عراق دارد، بار دیگر عمق پیوندهای برادری و ایمانی دو ملت همسایه را به نمایش گذاشت. مراتب عمیقترین سپاسگزاری از نخستوزیر محترم عراق، هیأت دولت، علما و مراجع، عشایر و اقوام، نیروهای امنیتی و عموم مردم بزرگوار عراق را اعلام میداریم.