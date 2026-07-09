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توضیح دفتر آیت الله نوری همدانی درباره علت عدم حضور ایشان برای اقامه نماز رهبر شهید انقلاب

توضیح دفتر آیت الله نوری همدانی درباره علت عدم حضور ایشان برای اقامه نماز رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1810999
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در پی عدم حضور آیت الله العظمی نوری همدانی برای اقامه نماز میت برای امام شهید دفتر معظم له اطلاعیه صادر کرد: با وجود آنکه مقدمات حضور معظم‌له در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانی معظم‌له، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.

به گزارش ایلنا، دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی اعلام کرد: در پی انتشار مکرر خبر از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از رسانه‌ها مبنی بر اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید توسط مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی «دامت‌برکاته» در مشهد مقدس، به اطلاع می‌رساند:

با وجود آنکه مقدمات حضور معظم‌له در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانیِ معظم‌له، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.

همچنین چند روز پیش از برگزاری مراسم، عدم امکان حضور معظم‌له اطلاع داده شده بود.

با این حال، متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی قبلی، خبر حضور معظم‌له تا ساعات پایانی مراسم در برخی رسانه‌ها منتشر شد و موجب بروز برخی ابهامات گردید.

امید است با دقت و اهتمام بیشترِ اصحاب رسانه، از بروز هرگونه ابهام و انتشار اخبار خلاف واقع جلوگیری شود.

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