حادثه تیراندازی در مشهد با ۲ کشته/ استانداری: انگیزه شخصی بوده، شائبه تروریستی ندارد

در همین رابطه امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در توضیحاتی اعلام کرد: براساس بررسی های اولیه ابتدا ۲ نفر با انگیزه شخصی با هم درگیر شده اند که یک نفر از آنها کشته می شود و با دخالت نفر سوم، نفر دوم نیز جان می بازد، هر دو نفر با سلاح گرم کشته شده اند.

وی گفت: ۲ نفر بر اثر وقوع یک حادثه تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه در منطقه سرافرازان مشهد کشته شدند، این رویداد تروریستی نبوده و انگیزه اصلی وقوع این درگیری در دست بررسی است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: این حادثه در منطقه سرافرازان مشهد روی داده و وقوع هر گونه حادثه تیراندازی و یا رخداد امنیتی در محدوده بافت مرکزی مشهد و اطراف حرم رضوی در روز پنجشنبه تکذیب می شود.

بلوار سرافرازان در غرب مشهد واقع شده است و حدود ۱۷ کیلومتر تا حرم مطهر رضوی فاصله دارد.