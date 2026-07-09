حادثه تیراندازی در مشهد با ۲ کشته/ استانداری: انگیزه شخصی بوده، شائبه تروریستی ندارد
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی با تأیید وقوع یک حادثه تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد که به کشته شدن دو نفر انجامید، اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد این درگیری با انگیزه شخصی رخ داده و هیچگونه شواهدی مبنی بر تروریستی بودن حادثه یا وقوع رخداد امنیتی در محدوده مرکزی شهر و اطراف حرم رضوی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در مشهد خبر دادند.
در همین رابطه امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در توضیحاتی اعلام کرد: براساس بررسی های اولیه ابتدا ۲ نفر با انگیزه شخصی با هم درگیر شده اند که یک نفر از آنها کشته می شود و با دخالت نفر سوم، نفر دوم نیز جان می بازد، هر دو نفر با سلاح گرم کشته شده اند.
وی گفت: ۲ نفر بر اثر وقوع یک حادثه تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه در منطقه سرافرازان مشهد کشته شدند، این رویداد تروریستی نبوده و انگیزه اصلی وقوع این درگیری در دست بررسی است.
معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: این حادثه در منطقه سرافرازان مشهد روی داده و وقوع هر گونه حادثه تیراندازی و یا رخداد امنیتی در محدوده بافت مرکزی مشهد و اطراف حرم رضوی در روز پنجشنبه تکذیب می شود.
بلوار سرافرازان در غرب مشهد واقع شده است و حدود ۱۷ کیلومتر تا حرم مطهر رضوی فاصله دارد.