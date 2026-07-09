اعرافی از مدیریت جهادی استاندار قم در مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد
مدیر حوزههای علمیه با صدور پیامی از مدیریت جهادی استاندار قم در مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از استانداری قم، آیت الله علیرضا اعرافی در این پیام خطاب به اکبر بهنامجو آوردهاست: بیشک حماسه عظیم و تاریخی تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید و مجاهد کبیر، رحمتالله علیه، برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و بصیر قم افزود.
پیام حاکیست: آنچه در این ایام از نظم، امنیت، معنویت و خدمترسانی شایسته در جوار کریمه اهلبیت(س) به نمایش گذاشته شد، حاکی از مدیریت جهادی، دغدغهمندی عمیق و روحیه انقلابی جنابعالی، ارکان و اعضای محترم ستاد برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبری شهید و مواکب مردمی بود که جلوهای از غیرت دینی و انقلابی مسئولین و مردم شریف قم را به نمایش گذاشت.
در بخش دیگری از این پیام آمدهاست: اهتمام ویژه در فراهمسازی بستر مناسب برای حضور میلیونی سوگواران و زائران و میزبانی از شخصیتهای ملی و بینالمللی شایسته تقدیر است.
مدیر حوزههای علمیه در ادامه پیام آوردهاست: امید است با توجه به برخی از کاستیها و مشکلات، و با عنایت به مطالبات مردم شریف قم، زمینه ایجاد زیرساختهای مناسبتر برای جهانشهر قم جهت برنامههای ملی و بینالمللی آینده، در دستور کار جدیتر مسئولان محترم قرار گیرد.
آیین تشییع و برگزاری نماز بر پیکر قائد شهید امت در شهر قم و مسجد جمکران نیز با حضور چشمگیر دوستدار آن رهبر فرزانه در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه برگزار شد.