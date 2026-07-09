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سفارت ایران در ترکیه:

ادعاهای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز بی‌اساس است

ادعاهای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز بی‌اساس است
کد خبر : 1810964
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سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با صدور جوابیه‌ای، اتهامات مطرح‌شده در بیانیه نشست سران ناتو در آنکارا درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را «بی‌اساس، دارای انگیزه‌های سیاسی و مردود» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ در واکنش به مفاد بیانیه نشست سران ناتو در آنکارا اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران اتهامات بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی مطرح‌شده در این بیانیه درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را قاطعانه رد می‌کند. 

در این جوابیه آمده است: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ماهیتی کاملاً صلح‌آمیز دارد و ایران به‌عنوان یک دولت مسئول و عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، همواره تأکید کرده است که سلاح‌های هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارند. 

سفارت ایران همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت دریایی تأکید کرد: ایران همواره نقشی مسئولانه در حفظ امنیت دریانوردی و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایفا کرده است و این مداخلات نظامی غیرقانونی، اقدامات تحریک‌آمیز و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده بازیگران فرامنطقه‌ای است، نه ایران، که منبع اصلی ناامنی در منطقه به شمار می‌رود. 

در ادامه این جوابیه آمده است: این ایالات متحده و رژیم تروریستی اسرائیل بودند، نه ایران، که میز مذاکره را بمباران کردند و تجاوز را بر دیپلماسی ترجیح دادند. ناتو که از اقدامات تجاوزکارانه علیه مردم ایران حمایت کرده و در تسهیل آن نقش داشته است، صلاحیت آن را ندارد که برای ایران موعظه کند یا برای صلح و امنیت منطقه نسخه بپیچد. 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه افزوده است: چنین مواضع متناقض و دارای انگیزه‌های سیاسی نه کمکی به صلح می‌کند و نه بر اعتبار ناتو می‌افزاید، بلکه صرفاً استانداردهای دوگانه این ائتلاف را آشکار می‌سازد. 

در این جوابیه تأکید شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع قاطع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود، همچنان به دیپلماسی، تعامل سازنده و اصول منشور ملل متحد پایبند است و بر این باور است که صلح و امنیت پایدار در منطقه تنها از طریق احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و همکاری واقعی منطقه‌ای، فارغ از اجبار خارجی و فشارهای نظامی، قابل تحقق خواهد بود.

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