اطلاعیه شماره ۵ آستان قدس رضوی ویژه اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در صحن پیامبر اعظم (ص) و سایر اماکن حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت فضای حرم مطهر، اتصال صفوف نماز از خیابان‌ های شیرازی، نواب صفوی و شیخ طبرسی برقرار خواهد بود.

از زائران و عزاداران گرامی درخواست می‌ شود برای حفظ نظم و تسهیل تردد، از تشرف به حرم مطهر از مسیر‌های بلوار باب‌ الرضا (ع) و بلوار ولایت خودداری کنند.

زائران گرامی می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ملی پاسخگویی آستان قدس رضوی (۱۳۸) تماس بگیرند یا به پایگاه اطلاع‌ رسانی و صفحات رسمی آستان قدس رضوی در شبکه‌ های اجتماعی مراجعه کنند.