پیام قدردانی آیت الله موحدی کرمانی از مردم برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید

حماسه‌ای که مردم وفادار در سوگ و بدرقه پیکر مطهر رهبر جبهه مقاومت و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) آفریدند، صفحه‌ای زرین در تاریخ پرافتخار امت اسلامی رقم زد و تجسمی روشن از حقیقت شعار جاودانه «إیران والعراق لا یمکن الفراق» را به نمایش گذاشت.

شما مردمی که سالیان متمادی در مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام، با کرامت، ایثار و اخلاص، افتخار میزبانی میلیون‌ها زائر اربعین حسینی را بر عهده داشته‌اید، این بار نیز در مصیبتی بزرگ، دوشادوش برادران و خواهران ایرانی خود اشک ماتم ریختید و با حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه خویش، بار دیگر مرزهای جغرافیایی را درنوردید و حقیقت «امت واحده اسلامی» را در برابر دیدگان جهانیان متجلی ساختید.

این همگامی و همدردی خالصانه شما، التیام‌بخش قلوب داغدار آزادگان جهان، جبهه مقاومت و ملت ایران بود و جلوه‌ای بی‌نظیر از وفاداری به مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و آرمان‌های مقاومت را به رخ جهانیان کشید و بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که مسیر مقاومت تا تحقق وعده الهی، آزادی کامل قدس شریف، زوال و محو رژیم اشغالگر صهیونیستی و پایان یافتن سلطه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت‌پیشه، با استقامت و پایداری امت اسلامی استمرار خواهد یافت.

بی‌تردید این وفاداری و همبستگی تاریخی، در حافظه امت اسلامی ماندگار خواهد ماند و قدردانی از این سرمایه ارزشمند، وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است.

ازاین‌رو، بر خود لازم می‌دانم از حضور ارزشمند مراجع و علمای اعلام،حوزه های علمیه، مسولین محترم اعتاب مقدسه، مسئولان محترم کشوری و لشکری، نظامی و سیاسی، شیوخ و بزرگان عشایر، شخصیت‌های دینی و عموم مردم شریف عراق که در این روزهای اندوه‌بار، با محبت، اخلاص و همدردی خویش مایه تسلی خاطر خانواده بزرگ مقاومت و ملت ایران اسلامی شدند، صمیمانه و خاضعانه سپاسگزاری نمایم.

از درگاه خداوند متعال، برای کشور دوست و برادر عراق، عزت، امنیت و اعتلای روزافزون در مسیر مقاومت اسلامی را مسألت دارم.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ



والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری