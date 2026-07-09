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پیام قدردانی آیت الله موحدی کرمانی از مردم برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید

پیام قدردانی آیت الله موحدی کرمانی از مردم برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید
کد خبر : 1810956
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رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی از ملت شریف برای حضور در تشییع عظیم و تاریخی رهبر شهید تشکر کرد.

به گزارش ایلنا، پیام قدردانی آیت الله موحدی کرمانی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری از ملت شریف، طلاب، علما و مرجعیت محترم، دولتمردان و شیوخ عشائر عراق برای حضور در تشییع عظیم و تاریخی پیکر مطهر قائد شهید «رضوان الله علیه» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

برادران و خواهران ایمانی، ملت شریف، مؤمن و سرافراز عراق!

سلام علیکم

حماسه‌ای که مردم وفادار در سوگ و بدرقه پیکر مطهر رهبر جبهه مقاومت و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) آفریدند، صفحه‌ای زرین در تاریخ پرافتخار امت اسلامی رقم زد و تجسمی روشن از حقیقت شعار جاودانه «إیران والعراق لا یمکن الفراق» را به نمایش گذاشت.

شما مردمی که سالیان متمادی در مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام، با کرامت، ایثار و اخلاص، افتخار میزبانی میلیون‌ها زائر اربعین حسینی را بر عهده داشته‌اید، این بار نیز در مصیبتی بزرگ، دوشادوش برادران و خواهران ایرانی خود اشک ماتم ریختید و با حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه خویش، بار دیگر مرزهای جغرافیایی را درنوردید و حقیقت «امت واحده اسلامی» را در برابر دیدگان جهانیان متجلی ساختید.

این همگامی و همدردی خالصانه شما، التیام‌بخش قلوب داغدار آزادگان جهان، جبهه مقاومت و ملت ایران بود و جلوه‌ای بی‌نظیر از وفاداری به مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و آرمان‌های مقاومت را به رخ جهانیان کشید و بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که مسیر مقاومت تا تحقق وعده الهی، آزادی کامل قدس شریف، زوال و محو رژیم اشغالگر صهیونیستی و پایان یافتن سلطه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت‌پیشه، با استقامت و پایداری امت اسلامی استمرار خواهد یافت.

بی‌تردید این وفاداری و همبستگی تاریخی، در حافظه امت اسلامی ماندگار خواهد ماند و قدردانی از این سرمایه ارزشمند، وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است.

ازاین‌رو، بر خود لازم می‌دانم از حضور ارزشمند مراجع و علمای اعلام،حوزه های علمیه، مسولین محترم اعتاب مقدسه، مسئولان محترم کشوری و لشکری، نظامی و سیاسی،  شیوخ و بزرگان عشایر، شخصیت‌های دینی و عموم مردم شریف عراق که در این روزهای اندوه‌بار، با محبت، اخلاص و همدردی خویش مایه تسلی خاطر خانواده بزرگ مقاومت و ملت ایران اسلامی شدند، صمیمانه و خاضعانه سپاسگزاری نمایم.

از درگاه خداوند متعال، برای کشور دوست و برادر عراق، عزت، امنیت و اعتلای روزافزون در مسیر مقاومت اسلامی را مسألت دارم.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری

 

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