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اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به امامت فرزند ارشد ایشان

کد خبر : 1810947
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آیت‌الله حاج سیدمصطفی حسینی خامنه‌ای در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام نماز را بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اقامه کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امشب 18 تیرماه نماز میت بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به امامت فرزند ارشد ایشان آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه ای اقامه شد. 

امشب، رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از تشییعی باشکوه و اقامه نماز بر پیکر ایشان به همراه خانواده‌ی شهیدشان، در جایگاه ابدی‌‌ در جوار مضجع مطهر حضرت شمس‌الشموس علی بن موسی الرضا علیه‌السلام آرام می‌گیرند.

شماری از مقامات کشوری و لشکری از جمله محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر رضوی حضور دارند.

 

 

 

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