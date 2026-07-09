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پیام تقدیر معاون اول رئیس‌جمهور از حضور حماسی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

پیام تقدیر معاون اول رئیس‌جمهور از حضور حماسی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1810935
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معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید انقلاب اسلامی، در پیامی با قدردانی از حضور بی‌نظیر، اقیانوس‌وار و تاریخی ملت شریف ایران و امت اسلامی در آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید انقلاب، تاکید کرد: امروز با صلابت و اقتدار اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را با راهبری حکیمانه فرزند خلف رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده است و این مسیر با انسجام ملی، کار جهادی و جدیتی مضاعف ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف، صبور و حماسه آفرین ایران اسلامی
در تاریخ هر کشور، لحظاتی فرا می‌رسد که صلابت یک ملت در بستر بزرگ‌ترین‌ سوگ‌ها آزمایش می‌شود. حضور بی‌نظیر، اقیانوس‌وار و پرمعنای شما در مراسم دو روز وداع جانسوز با امام شهید امت در مصلای تهران و تشییع باشکوه در تهران و قم و سپس تجدید عهد تاریخی امت اسلامی در نجف اشرف و کربلای معلی و در نهایت طواف و تدفین در مأوای ابدی ایشان در حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع)، تجلی عینی وفاداری متمایز ملتی است که جهان را به تحسین و حیرت واداشت و بی‌تردید نام ملت امام حسین (ع) برازنده‌ترین نام برای این ملت بی‌نظیر است.
ایران مقتدر تحت زعامت امام شهید امت و به برکت نگاه راهبردی و تیزبینانه معظم له، از طوفان‌های سهمگین منطقه‌ای و بین‌المللی به سلامت عبور کرد. رهبر شهید امت مظهر عینی ایستادگی ضد استکبار و مبارزه با استبداد بین‌المللی بود و هرگز در برابر قلدری قدرت‌های پوشالی جهان سر خم نکرد.
امروز اگر ایران اسلامی در چهارراه علم و فناوری جهان ایستاده و مرزهای دانش را به سوی مرجعیت علمی درمی نوردد، تماماً مرهون نگاه بلندمدت و حمایت‌های بی‌دریغ این رهبر فرزانه است. علم و فناوری از اصلی‌ترین دغدغه‌های روزمره ایشان بود و جهش‌های علمی کشور در حوزه‌های گوناگون، حاصل غرس نهالی است که ایشان سال‌ها با خون دل از آن مراقبت کرد.
از آحاد ملت شریف ایران و همه ملت‌هایی که در مراسم وداع و تشییع امام شهید سهیم بودند و تلاش‌های مخلصانه، برنامه‌ریزی و اقدامات متنوع بخش‌های مختلفی که در این حماسه بزرگ نقش آفرینی کردند، فعالان تشکل‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و نهادهای عمومی که بار اصلی میزبانی، اطعام و اسکان زائران را شهرداری‌ها بی‌منت بر دوش کشیدند؛
از فرماندهان و بدنه فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا که با طراحی پیچیده‌ترین لایه‌های امنیتی و ترافیکی، امنیت مطلق این اقیانوس خروشان انسانی را در شرایط حساس کنونی تضمین کردند؛
از استانداران استان‌های محل وداع و تشییع، نیروهای خستگی‌ناپذیر هلال احمر و اورژانس کشور که با استقرار شبانه‌روزی در جاده‌ها و میادین، خدمات درمانی و امدادی فوری را به میلیون‌ها عزادار ارائه نموده و جلوه‌هایی از ایثار عملی را به نمایش گذاشتند؛ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر می نمایم. این هم‌افزایی معنوی، ساختاری و مردمی، سنگین‌ترین عملیات هم افزائی تاریخ کشور را با موفقیت کامل رقم زد.
امروز با صلابت و اقتدار اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی دوران جدیدی را با راهبری حکیمانه فرزند خلف، رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده است. راه رهبر شهیدمان با قدرت، صراحت و جدیتی مضاعف ادامه خواهد یافت.
امروز، روز کار جهادی، انسجام ملی و بیعت همه‌جانبه با رهبری جدید انقلاب است تا با تکیه بر هدایت‌های ایشان، برای بهبود همه‌جانبه امور، رفع مشکلات مردم، بهسازی و به آفرینی ساختارهای کشور و حرکت شتابان به سوی قله‌های پیشرفت و عدالت گام برداریم و تحت پرچم و فرماندهی ایشان، افق‌های روشن‌تری را برای این مرز و بوم رقم بزنیم. انشاء الله


                                         محمد رضا عارف
                                    معاون اول رئیس جمهور
و رئیس ستاد ملی برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید انقلاب اسلامی

 

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