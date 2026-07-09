پیکر مطهر رهبر شهید به حرم رضوی رسید

با توجه به حضور گسترده مردم و ازدحام جمعیت در مسیر خیابان امام رضا(ع) مشهد، تمهیدات جدیدی برای انتقال پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در نظر گرفته شد.

بر این اساس، خودروی حامل پیکر مطهر با خروج از مسیر اصلی تشییع در محدوده چهارراه دانش، به سمت زمین چمن فردوسی حرکت کرد تا ادامه مسیر تا حرم مطهر امام رضا(ع) از طریق بالگرد انجام شود.