پیکر مطهر رهبر شهید به حرم رضوی رسید
پیکر رهبر شهید انقلاب برای اقامه نماز و تدفین، وارد حرم مطهر رضوی شد.
به گزارش ایلنا، عصر امروز ۱۸ تیرماه، پیکر رهبر شهید پس از مراسم تشییع با حضور میلیونی مردم، وارد حرم مطهر رضوی شد.
با توجه به حضور گسترده مردم و ازدحام جمعیت در مسیر خیابان امام رضا(ع) مشهد، تمهیدات جدیدی برای انتقال پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در نظر گرفته شد.
بر این اساس، خودروی حامل پیکر مطهر با خروج از مسیر اصلی تشییع در محدوده چهارراه دانش، به سمت زمین چمن فردوسی حرکت کرد تا ادامه مسیر تا حرم مطهر امام رضا(ع) از طریق بالگرد انجام شود.