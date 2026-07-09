نماینده مردم مشهد در مجلس:
پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا دفن خواهد شد
حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری با اشاره به حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در مشهد مقدس، گفت: در حال حاضر ظرفیت و صحنهای حرم مطهر رضوی پر شده و قرار است پیکرها پس از طی بخشی از مسیر با مشایعت مردم، با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل شوند و پس از اقامه نماز بر پیکرها در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم، مراسم تدفین در محل دارالذکر حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرامی ایشان در مشهد مقدس، گفت: مراسم تشییع به دلیل تغییر در ساعت انتقال پیکرهای مطهر از عراق به سمت مشهد و اینکه پیکر مطهر امام شهید و همراهان دیرتر از زمان برنامهریزی شده، وارد مشهد شد؛ تقریبا از ساعت ۳ بعدازظهر امروز (پنجشنبه ۱۸ تیرماه) با ورود خودروی حمل پیکرهای مطهر از انتهای بلوار امام رضا(ع) به مسیر تشییع آغاز شد و اکنون با همراهی چند میلیونی مردم که از صبح درطول این مسیر در انتظار پیکر امام شهید و خانواده شهید ایشان بودند، به سمت حرم در حال انجام است.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: هم زمان که مراسم تشییع در خیابان در حال انجام است، صحنهای حرم امام رضا(ع) پر و ظرفیت آن پُر شده است و مسئولان آستان قدس از مردم خواهش کردند دیگر به سمت حرم نیایند تا مراسم بدون مشکل و با کمترین تغییر در زمانبندی اعلام شده انجام شود.
اخلاقی با اشاره به ازدحام جمعیت مردم حاضر در مسیر تشییع، بهویژه در نزدیک خودروی حمل پیکرها، افزود: قرار است پیکرها بخشی از مسیر را با مشایعت مردم طی کنند و از یک جایی به بعد با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. پس از انتقال پیکرها به حرم هم قرار است در صحن پیامبر اعظم(ص)، به امامت آیتالله نوری همدانی بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان نماز خوانده شود و قبل از اذان مغرب هم با حضور خانواده رهبر شهید انقلاب در محل دارالذکر حرم مطهر مراسم تدفین امام شهید انقلاب برگزار خواهد شد.
بنا به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس، طبق اطلاع به دست آماده؛ ظاهراً محل دفن خانواده رهبر شهید انقلاب و ایشان یکجا و در محل دارالذکر حرم مطهر رضوی خواهد بود.
اخلاقی با تشکر از حضور میلیونی و ولایتمدارانه مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: اگر هر کسی در هرجای دنیا تصاویر هوایی آنچه که در تشییع این پیکرهای مطهر در تهران و قم و در شهرهای نجف و کربلا و امروز در مشهد اتفاق افتاد، را از قاب تلویزیون و رسانهها دیده باشد، متوجه خشم و بغض فروخورده مردم در سوگ رهبر شهیدشان خواهد شد.
به گزارش خانه ملت،وی با بیان اینکه پرچمهای «یا لثارات الخامنهای» به رنگ قرمز وجه مشترک و غالب همه این مراسمات است، افزود: پرچمهای قرمز در دست جمعیت سیاهپوش تشییعکننده آشکارا هم این پیام را به مسئولان کشور و متولیان امر و نیروهای مسلح ما میرساند که به پشتوانه حضور میلیونها نفر از مردم که با شعار خونخواهی رهبر شهید خود در این مراسمات شرکت کردند، انتقام خون رهبر شهید را به بهترین وجه و در اولین فرصت بگیرند و هم به دشمن نشان میدهد که مردم در میدان و پشتیبان نیروهای نظامی و مسئولان کشورشان هستند و از چیزی ترسی ندارند.