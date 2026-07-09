به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز پنجشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد.

در این گفت‌وگوها، آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه رویدادهای اخیر در تنگه هرمز و دیگر موضوعات مورد اهتمام مشترک، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک، تداوم تماس‌ها و هماهنگی‌ها برای پیگیری مسائل منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کردند.

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