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گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و ترکیه

گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و ترکیه
کد خبر : 1810921
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وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و ترکیه تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز پنجشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد.

در این گفت‌وگوها، آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه رویدادهای اخیر در تنگه هرمز و دیگر موضوعات مورد اهتمام مشترک، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک، تداوم تماس‌ها و هماهنگی‌ها برای پیگیری مسائل منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کردند.

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