امیر دریادار سیاری:
حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوهای از قدرت نرم ایران است
رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، با تأکید بر اینکه حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبری، جلوهای کمنظیر از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این سرمایه عظیم مردمی، همراه با پشتیبانی ملت از نیروهای مسلح، مهمترین عامل اقتدار کشور و ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، در حاشیه بازدید از زائرشهرها و مواکب ارتش در مشهد مقدس، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی دستاندرکاران خدمترسانی به زائران، گفت: امروز به اینجا آمدیم تا به همه دستاندرکاران برپایی زائرشهرها و مواکب ارتش و همچنین تمامی گروههای جهادی که از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای خدمت به زائران و عزاداران به این مکان مقدس آمدهاند، خداقوت بگوییم.
وی افزود: این عزیزان در شرایط سخت آبوهوایی و گرمای هوا، با عشق و اخلاص مشغول پخت نان باکیفیت و ارائه خدمات مختلف به زائران هستند و این روحیه جهادی و ایثارگرانه، شایسته بالاترین تقدیر است.
معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه این حضور را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: نخست، عشق و ارادت عمیق مردم به حضرت امام رضا (ع) و ارزشهای دینی است و از سوی دیگر، حضور آنان در مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدا، نشاندهنده وفاداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و امام شهیدمان است.
امیر دریادار سیاری تأکید کرد: مهمتر از همه این است که این حضور گسترده، بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را به نمایش میگذارد. حضور میلیونی ملت شریف ایران در چنین مراسمی در دنیا بینظیر است و کمتر کشوری میتواند چنین سرمایه اجتماعی و چنین انسجام مردمی را به نمایش بگذارد.
وی بیان داشت: نمونه این قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در کشور عراق نیز مشاهده کردیم که چگونه با حضور گسترده مردم در مناسبتهای مذهبی، ظرفیت عظیم فرهنگی و اعتقادی جبهه مقاومت به نمایش گذاشته شد.
رییس ستاد ارتش با اشاره به نقش مردم در اقتدار ملی گفت: دشمنان باید بدانند تا زمانی که این مردم در صحنه حضور دارند و نیروهای مسلح از چنین پشتوانه مردمی برخوردار هستند، هیچ دشمنی قادر نخواهد بود علیه کشور اقدامی مؤثر انجام دهد و شکست، سرنوشت قطعی دشمنان خواهد بود.
وی افزود: به برکت خون پاک شهدا و حضور مردمی که با عشق و علاقه از دین، انقلاب و میهن خود دفاع میکنند، امروز ملت ایران بار دیگر میزان دلبستگی و علاقه خود به کشور، انقلاب و رهبری را به نمایش گذاشتهاند.
امیر دریادار سیاری در ادامه با اشاره به نقش ارتش در عرصههای مختلف خدمترسانی اظهار داشت: هنر ارتش جمهوری اسلامی ایران این است که در کنار حفظ و ارتقای آمادگیهای رزمی و دفاع شبانهروزی از مرزها و کیان کشور، هر زمان که مردم به کمک نیاز داشته باشند، با همه ظرفیتهای خود در میدان حضور پیدا میکند.
وی افزود: شعار «ارتش فدای ملت» تنها یک شعار نیست، بلکه در عمل و در تمامی رویدادهای ملی، مذهبی و بحرانهایی همچون سیل و زلزله متجلی شده است و امروز نیز خدمترسانی به زائران در زائرشهرها و مواکب ارتش، نمونهای از همین روحیه مردمی و جهادی است.
معاون هماهنگکننده ارتش بیان داشت: همانگونه که فرمانده شهید کل قوا بارها بر حضور بهموقع و مؤثر ارتش در کنار مردم تأکید کردهاند، کارکنان ارتش خود را از مردم جدا نمیدانند؛ چرا که فرزندان همین ملت هستند و این پیوند عمیق، سرمایهای ارزشمند برای اقتدار، امنیت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
امیر دریادار سیاری با اشاره به حضور گسترده نیروهای مسلح در این مراسم، خاطرنشان کرد: این حضور، هم در داخل کشور و هم در عرصه بینالمللی حامل پیامهای مهمی است. برای ملت ایران، پیام آرامش، اقتدار، انسجام و آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت و ارزشهای ملی را به همراه دارد و نشان میدهد که نیروهای مسلح در کنار انجام مأموریتهای دفاعی، در رویدادهای بزرگ ملی و معنوی نیز نقشآفرین هستند. برای دشمنان نیز این حضور، پیام روشنی از همبستگی ملی، پشتوانه مردمی نظام و عزم راسخ ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ پیامی که هرگونه محاسبه غلط درباره توان و انسجام جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه خواهد کرد.