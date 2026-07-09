به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمد ابراهیمی، رئیس ستاد مواکب ارتش در مشهد مقدس و جانشین قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اقدامات و تمهیدات ارتش در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، گفت: مشهد مقدس افتخار دارد که علاوه بر میزبانی مراسم وداع و تشییع، میزبان آیین تدفین پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب نیز باشد و این مسئولیت، افتخاری بزرگ برای مردم این دیار و تمامی خدمتگزاران حاضر در این مراسم است.

وی با اشاره به آمادگی کامل ارتش برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرایط مناسبی برای حضور گسترده مردم و همچنین کارکنان نیروهای مسلح فراهم شده و در این راستا، مواکب ارتش، زائرشهرها و بیمارستان‌های صحرایی به صورت شبانه‌روزی خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس ستاد مواکب ارتش در مشهد مقدس تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه کارکنان قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق، با تمام توان و ظرفیت در این مراسم حضور دارند و خدمت به مردم شریف ایران را افتخار و وظیفه خود می‌دانند.

امیر سرتیپ دوم ابراهیمی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های پشتیبانی، امدادی، خدماتی و درمانی برای رفاه زائران و عزاداران بسیج شده است تا این مراسم معنوی با نظم، آرامش و در شأن مردم ولایتمدار ایران اسلامی برگزار شود.

وی در پایان تأکید کرد: کارکنان نیروی زمینی ارتش با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، در کنار دیگر دستگاه‌های خدمت‌رسان لشکری و کشوری، تلاش می‌کنند تا بهترین خدمات را به زائران و عزاداران ارائه دهند و سهم خود را در برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی ایفا کنند.

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