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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

امروز، مراسم غبارروبی گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود

امروز، مراسم غبارروبی گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود
کد خبر : 1810910
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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر سید الشهدای انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، ملت ایران با حضور در گلزار‌های مطهر سراسر کشور، ضمن غبارروبی و زیارت قبور نورانی شهدا، بار دیگر بر آرمان‌های انقلاب، خون پاک شهیدان و مسیر ولایت و مقاومت تأکید می‌نمایند.

 به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امروز همزمان با تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر سید الشهدای انقلاب اسلامی در مشهد مقدس ملت ایران با حضور در گلزار‌های مطهر شهدای سراسر کشور، ضمن غبارروبی، عطرافشانی و زیارت قبور نورانی شهیدان، با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، خون پاک شهدا و راه نورانی قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، عهد و میثاقی دوباره خواهند بست و بار دیگر وفاداری خویش را به مسیر عزت، استقلال، مقاومت و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

 

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