سپاه:
مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی الازرق اردن با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام در هم کوبیده شدن مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک هشدار داد: در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاههای آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام در هم کوبیده شدن مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک هشدار داد: در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاههای آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.
بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ
در بیانیه قبل گفته بودیم تکرار تجاوز پاسخ ما را به سایر پایگاههای دشمن در منطقه توسعه خواهد داد و در مرحله دوم از پاسخ به تجاوزات ارتش کودککش آمریکا این تهدید را عملی کردیم.
رزمندگان هوافضای سپاه ساعت ۱۴:۲۰ بعد از ظهر امروز مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.
در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاههای آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.
وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی