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جهانیان خبر داد:

حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت

حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت
کد خبر : 1810894
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از حمله آمریکا به حریم نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی و اسکله صیادی عسلویه خبر داد.

به گزارش ایلنا،احسان جهانیان با اشاره به ادامه حمله آمریکا به نقاط مختلف استان بوشهر گفت: در ادامه حملات دشمن آمریکایی و نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس، ظهر امروز چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی در جنوب استان هدف حمله قرار گرفت که تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: صبح امروز در جنوب استان اسکله بنود عسلویه مورد حمله دشمن قرار گرفت که در پی آن قایق‌های صیادی اهالی منطقه دچار آتش‌سوزی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است. عملیات بررسی ابعاد حادثه، ارزیابی خسارت‌ها و تأمین امنیت مناطق هدف قرار گرفته در حال انجام است.

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