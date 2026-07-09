معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان:
تهاجم نظامی به استان کرمان صحت ندارد/ وضعیت عادی و تحت کنترل است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با رد شایعات منتشر شده درباره تهاجم نظامی دشمن به استان و فعال شدن سامانههای پدافند هوایی، اعلام کرد: هیچگونه تهدید یا اقدام نظامی علیه استان کرمان رخ نداده و امنیت در سراسر استان به طور کامل برقرار است.
به گزارش ایلنا، رحمان جلالی روز پنجشنبه با اشاره به برخی اخبار و شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره فعال شدن سامانههای پدافندی استان، اظهار کرد: در پی برخی تحرکات از شب گذشته در منطقه، شایعاتی مبنی بر تهاجم دشمن متخاصم به کرمان و فعال شدن پدافند هوایی مطرح شده است که این اخبار صحت ندارد.
وی تأکید کرد: وضعیت استان به لحاظ امنیتی کاملاً عادی و تحت کنترل است و هیچگونه تهدیدی متوجه استان کرمان نیست.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کنند و به شایعات و فضاسازیهای رسانهای در فضای مجازی توجه نکنند.
جلالی خاطرنشان کرد: امنیت استان به طور کامل برقرار است و هیچگونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
به گزارش ایرنا از ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دنبال تجاوز جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب ایران در بامداد چهارشنبه ۱۷ تیرماه، هشت نفر از دلاورمردان نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر، حین دفاع از میهن اسلامی، بر اثر اصابت پرتابههای دشمن به مقام شهادت نائل آمدند.
در همین راستا شایعاتی مبنی بر تهاجم نظامی به برخی نقاط استان کرمان از سوی کاناههای مجازی وابسطه به دشمنان منتشر شد که کاملا کذب است و این قبیل حرکتهای ناشیانه صرفا در جهت ناامیدسازی مردم انجام میشود و نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در پاسخ به خواسته مردم شریف ایران، با عوامل دشمن برخورد قاطعی خواهند کرد.