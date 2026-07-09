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از سوی عارف:

پرداخت حقوق خانواده شهدای جنگ رمضان ابلاغ شد

پرداخت حقوق خانواده شهدای جنگ رمضان ابلاغ شد
کد خبر : 1810888
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معاون اول رئیس جمهور پرداخت حقوق به خانواده شهدای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص برقراری حقوق شهدای جنایات تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی و همچنین والدین شهدای مذکور را به دستگاه‌های اجرایی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، بنیاد شهید مکلف به آغاز پوشش بیمه تکمیلی درمان خانواده شهدا، جانبازان و افراد تحت تکفل قانونی آنهاست. بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح نیز مکلف به پرداخت هزینه کفن و دفن برگزاری مراسم شهدای جنگ رمضان معادل ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر شهید شده‌اند.

شورای تأمین استان و ستاد کل نیروهای مسلح مکلف به ارائه مدارک پزشکی جانبازان جنگ رمضان به کمیسیون های پزشکی مربوطه در بنیاد شهید برای محاسبه حقوق و مزایای ازکارافتادگی آنها شده‌اند. همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به اجرای قوانین مربوط به ایثارگران، به خانواده های شهدا و جانبازان جنگ رمضان هستند. سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبار این تصویب‌نامه را از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه امسال (ردیف بودجه مربوط به منابع بنیاد شهید) تأمین می‌کند.

پرداخت حقوق خانواده شهدای جنگ رمضان ابلاغ شد

 

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