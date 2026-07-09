تشییع پیکر رهبر انقلاب در مشهد مقدس آغاز شد

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، از دقایقی پیش به صورت رسمی در مسیر خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد.

مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید با حضور اعضای بیت رهبر انقلاب برگزار می شود

نماز به امامت ایشان در صحن پیامبر اعظم (ص) و تمامی خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

صدای پرواز هواپیماهای نظامی در شهر مشهد شنیده می‌شود؛ این پروازها جهت تأمین امنیت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و پوشش هوایی محدوده حرم رضوی انجام شده و جزئیات رسمی آن هنوز اعلام نشده است.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی اعلام کرد: پیکر مطهر رهبر شهیدمان و خانواده گران‌قدر ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز به یکی از رواق‌های نزدیک به روضه منوره منتقل خواهد شد و مراسم تدفین در آن مکان با حضور خانواده و بیت رهبر شهید انقلاب انجام خواهد شد.

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