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بنابر اعلام ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب:

نماز بر پیکر آقای شهید ایران در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم امام رضا (ع) اقامه می‌شود

نماز بر پیکر آقای شهید ایران در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم امام رضا (ع) اقامه می‌شود
کد خبر : 1810871
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نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیت‌الله نوری همدانی اقامه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، مراسم استقبال و تشییع در مشهد مقدس، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر از خیابان امام رضا (علیه‌السلام) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیت‌الله نوری همدانی اقامه خواهد شد.  

براساس اعلام مسئولان برگزارکننده مراسم تشییع، نماز در تمامی خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. 

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