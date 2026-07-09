به گزارش ایلنا، آستان قدس رضوی با صدور اطلاعیه ای از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد شهید امت رضوان الله تعالی علیه خواست با توجه به تکمیل ظرفیت حرم مطهر، از تشرف به حرم مطهر از ورودی‌های باب الرضا (ع) و باب الجواد (ع) خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: پس از تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی،در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر شهدا در صحن پیامبر اعظم (ص) و سایر اماکن حرم مطهر رضوی اقامه می‌شود واتصال به نماز از خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی و طبرسی برقرار می‌شود.

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