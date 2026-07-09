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قالیباف در پیام تشکر از مردم عراق:

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود
کد خبر : 1810855
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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تشکر به مردم عراق درپی تشییع با شکوه پیکر رهبر شهید انقلاب در این کشور تأکید کرد که این رویداد نه یک مراسم وداع و عزاداری صرف، که اعلامیه‌ای در تأیید رفتار و گفتار این مجاهد نستوه و خونخواهی آن عزیز بود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تشکر به مردم عراق درپی تشییع با شکوه پیکر رهبر شهید انقلاب در این کشور تأکید کرد؛ این رویداد نه یک مراسم وداع و عزاداری صرف، که اعلامیه‌ای در تأیید رفتار و گفتار این مجاهد نستوه وخونخواهی آن عزیز بود که در مضاجع شریف اهل بیت علیهم السلام به امضای میلیون‌ها عزادار داغدار رسید.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است؛

«خروش مردم شریف و بزرگوار عراق، در تشییع به‌یادماندنی و بی‌نظیر پیکر قائد شهید و مرجع عالیقدر جهان تشیع، امام‌المستضعفین، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، که عمر شریف خود را صرف وحدت و عزت مسلمین و سربلندی امت اسلامی کرد و برای دفاع از حق و حقیقت و رهایی مستضعفان جهان از سلطه استکبار به رهبری امریکای خونخوار و جلوگیری از شیوع سرطان صهیونیسم بین‌الملل از هیچ کوششی دریغ نداشت، نه یک مراسم وداع و عزاداری صرف، که اعلامیه‌ای در تأیید رفتار و گفتار این مجاهد نستوه وخونخواهی آن عزیز بود که در مضاجع شریف اهل بیت علیهم السلام به امضای میلیون‌ها عزادار داغدار رسید؛ اعلامیه‌ای که پیام روشنش ادامه راه ایشان، شکست ناپذیری جبهه مقاومت و تأکید بر وحدت آزادیخواهان جهان، اعم از مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، عرب و کرد و ترکمن بود.  

تکریم بی‌نظیر شما از مرجعیت دینی و سیاسی، عزت اسلام و مسلمین را بیش از پیش نمایان کرد، خار چشم دشمنان آزادگی و اسلام شد و به همگان نشان داد که اراده ملت‌ها را نمی‌توان با ترور و تهدید تضعیف کرد.  

وظیفه خود می‌دانم صمیمانه از مراجع عظام، علما و روحانیون شیعه، سنی و مسیحی، عتبات مقدسه نجف و کربلا، عشایر غیور، اقوام متدین، موکب‌داران مخلص، دولت و مجلس محترم عراق، به ویژه نخست‌وزیر، استانداران و اعضای ستاد بزرگداشت، نیروهای امنیتی و نظامی، پلیس، ارتش و حشدالشعبی سرافراز و عموم مردم عزادار و خستگی‌ناپذیر عراق که این تشییع حماسی و بزرگداشت ماندگار را خلق کردند سپاسگزاری کنم.

از خداوند متعال عزت و پایداری آن مرز و بوم مقدس و ملت نجیب عراق را خواهانم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»

 

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