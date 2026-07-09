برگزاری مجلس ختم رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر عظیمالشأن انقلاب، ۱۹ تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مجلس ختم قائد عظیمالشأن و شهید أمت حضرت آیت الله امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیة)، از طرف رهبر انقلاب آیتالله سید مجتبی خامنهای برگزار میشود.
این مجلس با سخنرانی حجتالاسلام سید علی خمینی و ذکر مصیبت حسن شالبافان جمعه ۱۹ تیر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی (قدس سره) برگزار خواهد شد.
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