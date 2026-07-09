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مراسم تدفین پیکر رهبر شهید با حضور اعضای بیت رهبری برگزار می‌شود

مراسم تدفین پیکر رهبر شهید با حضور اعضای بیت رهبری برگزار می‌شود
کد خبر : 1810845
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مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پس از برگزاری نماز بر پیکر شهدا پایان می‌یابد و مراسم تدفین با حضور اعضای بیت رهبر انقلاب برگزار می شود

به گزارش ایلنا، مصطفی فیضی قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی  گفت: با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان به حرم مطهر، آماده‌سازی پیکر‌ها برای مراسم نماز انجام خواهد شد.

فیضی افزود: مراسم نماز در حرم مطهر برگزار خواهد شد و صف جمعیت نمازگزار به سمت خیابان طبرسی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در مورد محل تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز گفت: بر اساس توصیه و تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و بیت شریف ایشان، تاکید بر آن بود که توجه و احترام به زیارت امام رضا (ع) در اولویت قرار داشته باشد و بنا بر آن شد تا هر کجا که به مسیر زیارت و تشرف اشکالی وارد نکند، به عنوان محل دفن مشخص شود؛ لذا چند نقطه بر این اساس آماده شده و هر کجا که معین شد، تدفین پیکر‌های مطهر در آن صورت خواهد گرفت.

 

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