آیتالله دری نجفآبادی:
نیروهای مسلح ایران در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی کوبنده و بازدارنده خواهند داد
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، با اشاره به تحولات منطقه، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع، کوبنده و بازدارنده خواهند داد و ملت ایران نیز همچون گذشته پشتیبان مدافعان امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی با بیان این که تلاش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مسئولان نظام و ملتهای جبهه مقاومت و همراهی ملتها و دولتهای حامی مقاومت از جمله عراق، پاکستان، لبنان و یمن جای تقدیر دارد،گفت:حضور گسترده علمای نجف اشرف و کربلای معلی، عشایر عراق و ملت این کشور در آیینهای تشییع رهبر شهید قدردانی میکنم این حضور را نشانهای از وحدت، همبستگی و پایبندی به ارزشهای اسلامی دانست.
امام جمعه اراک با اشاره به حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد، قم، تهران و دیگر نقاط ایران، اظهار کرد: این حضورهای مردمی، روزهایی ماندگار، تاریخی و تاریخساز را رقم زده و بیانگر وحدت، عظمت و یکپارچگی ملت ایران است.
آیتالله دری نجفآبادی با انتقاد از مواضع و اظهارات رئیسجمهور آمریکا، گفت: برخی دولتمردان آمریکا ضمن نقض تعهدات و توافقات، با ادبیاتی توهینآمیز علیه ملت ایران سخن میگویند، اما این رفتارها هیچگونه خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: ملت ایران با الهام از آرمانهای امام خمینی(ره) و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد و هرگز در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، با اشاره به تحولات منطقه، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع، کوبنده و بازدارنده خواهند داد و ملت ایران نیز همچون گذشته پشتیبان مدافعان امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.
آیتالله دری نجفآبادی با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی ملی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند متعال، انسجام ملی و مقاومت مردم، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز نخواهند توانست در اراده ملت ایران خللی ایجاد کنند.