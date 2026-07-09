از سوی عارف:
اصلاحیه نحوه محاسبه فوقالعاده خاص در حقوق کارمندان ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهور اصلاحیه نحوه محاسبه رقم فوقالعاده خاص حقوق کارمندانی که در سال جاری بازنشسته میشوند را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاوناول رئیسجمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح مصوبه ۱۲ فروردین امسال هیأت دولت را به معاونان رئیسجمهور و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویبنامه متن زیر به متن قبلی افزوده میشود:
تبصره ماده ۱۲- افرادی که از زمان اجرای این تصویبنامه بازنشسته شده یا میشوند، در صورتی که در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی آنان تأثیر مبلغ ریالی افزایش بند ۴ تصویبنامه ۱۲ فروردین امسال کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، تا سقف مبلغ مذکور را دریافت میکنند.
اگر کسی از زمان اجرای مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ (اول فروردین ۱۴۰۵) بازنشسته شود، در محاسبه اولین حقوق بازنشستگیاش نباید از بابت «فوقالعاده خاص» کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال در اولین حقوق بازنشستگیاش دریافت کند؛ یعنی اگر اثر این مبلغ در حقوقش کمتر از این رقم شد، مابهالتفاوت تا سقف مقرر جبران میشود.
به زبان سادهتر این تبصره برای بازنشستگان جدید یک کف حمایتی گذاشته تا از مزایای فوقالعاده خاص، کمتر از حد تعیینشده دریافت نکنند.