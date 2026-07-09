فرمانده آماد و پشتیبانی شمالشرق نزاجا مطرح کرد؛
توزیع ۴۰۰ هزار میانوعده در مراسم تشییع رهبر شهید
امیر سرتیپ دوم آفرین از اجرای موفق مأموریت پشتیبانی آماد و پشتیبانی شمالشرق نزاجا در مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای انسانی و لجستیکی این یگان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر سرتیپ دوم علی آفرین، فرمانده آماد و پشتیبانی شمال شرق نیروی زمینی ارتش، با اشاره به اقدامات گسترده این یگان در مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد مقدس گفت: آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا از نخستین لحظات ابلاغ مأموریت، تمامی ظرفیتهای انسانی، لجستیکی و پشتیبانی خود را برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران، مردم و برگزارکنندگان این مراسم بزرگ به کار گرفت.
وی افزود: کارکنان این یگان با روحیهای جهادی و احساس مسئولیت، بهصورت شبانهروزی در حوزههای مختلف پشتیبانی، حملونقل، تأمین تجهیزات، خدمات لجستیکی و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز فعالیت کردند و تلاش شد تمامی نیازهای پیشبینیشده با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب پاسخ داده شود.
امیر سرتیپ دوم آفرین با بیان اینکه کارخانه یخ آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا در این ایام بهصورت شبانهروزی فعال بود، افزود: در طول اجرای مأموریت، روزانه بیش از ۵۰۰ قالب یخ در این کارخانه تولید و برای پشتیبانی از بخشهای مختلف مراسم و خدمترسانی به مردم توزیع شد.
فرمانده آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا اظهار داشت: همچنین با تلاش شبانهروزی کارکنان این یگان، بیش از ۴۰۰ هزار میانوعده میان شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت توزیع شد.
امیر سرتیپ دوم آفرین با اشاره به شرایط گرم آبوهوایی همزمان با برگزاری مراسم، گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و ضرورت تأمین نیازهای شرکتکنندگان، مسئولیت تأمین و توزیع آب آشامیدنی در بخشهایی از مراسم بر عهده آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا قرار گرفت که با برنامهریزی دقیق، بهکارگیری ظرفیتهای لجستیکی و تلاش شبانهروزی کارکنان، این مأموریت به نحو مطلوب انجام شده و آب مورد نیاز زائران و عزاداران در طول مراسم بهصورت مستمر توزیع می شود.
فرمانده آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا با اشاره به همکاریهای گسترده میان بخشهای مختلف تصریح کرد: در این مأموریت، تعامل و هماهنگی بسیار خوبی با عقیدتی سیاسی در اجرای برنامهها و اقدامات فرهنگی شکل گرفته و در کنار آن، همکاری مؤثری با سایر نیروهای مسلح برای برگزاری هرچه بهتر مراسم انجام در حال انجام است.
وی افزود: همچنین تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و خدماترسان از جمله شهرداری، بانک سپه و دیگر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در تسهیل روند خدمترسانی و اجرای مطلوب این مراسم باشکوه داشت.
فرمانده آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا با تأکید بر اهمیت همافزایی میان نیروهای مسلح بیان داشت: ید واحده بودن نیروهای مسلح و تعامل سازنده آنان، چه در مأموریتهای رزمی و چه در مأموریتهای فرهنگی و معنوی، موجب افزایش توانمندیها، ارتقای کیفیت اجرای مأموریتها و در نهایت حفظ و تقویت اقتدار کشور خواهد شد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت گفت: حضور میلیونی، باشکوه و شگفتانگیز مردم در این مراسم، حامل پیامهای مهمی برای داخل و خارج از کشور بود؛ پیامی از انسجام ملی، وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران که بار دیگر در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته شد.
امیر سرتیپ دوم آفرین خاطرنشان کرد: آماد و پشتیبانی شمال شرق نزاجا همواره آمادگی دارد تا در تمامی مأموریتهای محوله، با بهرهگیری از توان تخصصی، امکانات و ظرفیتهای موجود، نقش مؤثر خود را در پشتیبانی از مأموریتهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده و در مسیر خدمترسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیز ایران گام بردارد.