به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی مظفری با صدور پیام، در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

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ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

حضرت حجـت الاسلام والمسلمین جناب مستطاب آقای محسنی اژیه (دامت برکاته العالیه)

ریاست معزز قوه قضائیه

سلام علیکم

انتصاب مجدد حضرت مستطاب عالی از سوی مقام معظم رهبری (أدام الله ظلّهُ الشریف) به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که بیانگر رضایتمندی معظم له از عملکرد قوه قضائیه و مدیریت هوشمندانه، مخلصانه و انقلابی جنابعالی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

همه ما اعضای خانواده بزرگ قوه قضائیه از نزدیک شاهد مدیریت جهادگونه همراه با دقت، سرعت و با تأکید بر رعایت مقررات قانونی و شرعی و خطوط ترسیم شده از ناحیه قائد شهید (اعلی الله مقامه الشریف)، و نظارت مستقیم بر جزئیات امور محوله بر مجموعه‌های مختلف دستگاه قضایی در دوره اول تصدی جنابعالی بوده و هستیم برای نمونه مجموعه همکاران محترم قضایی و اداری معاونت قضایی قوه قضائیه در دوره ماضی با اهتمام و نظارت مستقیم شخص حضرتعالی موفق شدند کلیه پرونده‌های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ که یکی از معضلات و مشکلات جدّی قوه قضاییه بوده، همچنین پرونده‌های استیذان قصاص و دیگر پرونده‌های موجود در این معاونت که به جهت طولانی بودن مدت بررسی و رسیدگی موجبات نارضایتی اصحاب پرونده و بعضاً سوء استفاده افراد سودجو را فراهم نموده را به طور کامل و صددرصد حل نماید به نحوی که امروزه مأموریت‌های محوله در این معاونت به معنای واقعی در حداقل زمان ممکن بعضاً کمتر از یک روز و بدون هیچ معطلی انجام می‌پذیرد و همزمان اطلاع رسانی کامل نیز به طرفین صورت می‌گیرد.

بی تردید با تداوم و استمرار حضور و مدیریت مدبرّانه و جهادگونه حضرت مستطاب عالی زمینه تعمیق عدالت گستری و مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و ارتقای کارآمدی نظام قضایی کشور محقق خواهد شد.

اینجانب از ناحیه خود و کلیه همکاران شریف و خدوم قضایی و اداری معاونت قضایی با اعلام آمادگی کامل کمافی السابق هرآنچه در توان داشته باشیم در طبق اخلاص گذاشته و جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (أدام الله ظلّهُ الشریف) و تدابیر ارزشمند جنابعالی به کار خواهیم بست.

از درگاه خداوند منان مسئلت دارم دوره جدید مدیریت حضرتعالی دوره شکوفایی، بالندگی و کارآمدی نظام قضایی بوده و آثار و نتایج آن در مسیر پیشرفت و تعالی کشور بیش از پیش نمایان گردد. ان شاء الله

علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه