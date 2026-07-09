به گزارش ایلنا، در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امام امت و اعضای بیت مکرم ایشان و بنا بر درخواست مسئول ستاد مرکزی برگزاری مراسم و فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، محمّدهادی کاوه و هادی رفیعی، نمایندگان دادستان نظامی استان تهران، در جلسات هماهنگی قرارگاه اصلی نیرو‌های مسلح و همچنین قرارگاه تاکتیکی ـ عملیاتی مستقر در مصلای امام خمینی (ره) تهران حضور یافتند.

مقامات قضایی دادسرای نظامی استان تهران با مشارکت در نشست‌های هماهنگی و نظارتی، ضمن انجام وظایف قانونی، بر روند برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای تدابیر امنیتی مراسم نظارت کرده و با تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه‌ها و نیرو‌های مسئول تأمین امنیت، در راستای برگزاری منظم، ایمن و باشکوه این مراسم ایفای نقش کردند.