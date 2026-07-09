ایری مطرح کرد؛
حمله آمریکا به پل راهآهن دوگونچی با هدف اخلال در زیرساختهای حملونقل/ این مسیر در کوتاهترین زمان به چرخه بازمیگردد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با محکوم کردن حمله بامدادی آمریکا به پل راهآهن دوگونچی در شهرستان آققلا، این اقدام را نقض آشکار آتشبس و قوانین بینالمللی دانست و از آغاز عملیات بازسازی این زیرساخت ریلی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری از حمله بامدادی نیروهای آمریکایی به پل راهآهن دوگونچی در حد فاصله میان بندر ترکمن و آققلا استان گلستان خبر داد و گفت: این اقدام که در پی نقض آشکار آتشبس صورت گرفت، یکی از زیرساختهای مهم حملونقل ریلی کشور را هدف قرار داده است.
وی با بیان اینکه پل راهآهن دوگونچی در مسیر ریلی گرگان–اینچهبرون قرار دارد، افزود: این پل علاوه بر نقش مؤثر در جابهجایی مسافران شمال کشور، یکی از مسیرهای مهم ترانزیت ریلی به کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود و بر اثر این حمله، بخشی از تردد قطارها با اختلال مواجه شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای فنی راهآهن در محل حاضر شدند و عملیات بازسازی پل آسیبدیده آغاز شده است تا این مسیر در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه بهرهبرداری بازگردد.
وی در ادامه با محکوم کردن این حمله، آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع و کوبندهای به این اقدام ماجراجویانه خواهند داد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تأکید کرد: آمریکا باید بداند که مدیریت و نظم ترافیکی تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و این کشور در معادلات این آبراه بینالمللی جایگاهی نخواهد داشت.