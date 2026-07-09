به جهت دمای بالای هوا و رساندن به موقع پیکر شهید به عراق مسیر تشییع در قم کوتاه شد

به گزارش ایلنا، اکبر بهنام‌جو ضمن تشریح اقدامات انجام شده از سوی این استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم،گفت: از دو ماه گذشته قم خود را آماده می‌کرد تا میزبان کاروان گران‌سنگی باشد که پیکر مطهر رهبر فرزانه انقلاب و تعدادی از اعضا خانواده معظم له باشند که به شهادت رسیده بودند.

وی با بیان اینکه مردم قم در این میزبانی سنگ تمام گذاشتند، افزود: مراسم بسیار با شکوه و به یاد ماندنی و تاریخ‌سازی برگزار شد. نماز حضرت آقا و خانواده در سطح وسیع با مبدا مسیر جمکران که حضرت آقا بسیار به آنجا علاقمند بودند خوانده شد. در مسجد جمکران بود که ایشان ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار می‌کردند که ثمرات آن را شاهد بودیم و پیروزی‌هایی نصیب جبهه مقاومت و ایران اسلامی می‌شد.

استاندار قم یادآور شد: محدوده نماز اطراف مسجد مقدس جمکران، بیرون آن، خیابان‌های اطراف و بلوار پیامبر اعظم تا حرم حضرت معصومه (س) بود که با حضور میلیونی مردم استان قم مراسم تشییع برگزار شد. ما از استان‌های مختلف و از برخی کشورها مهمان داشتیم. در این برنامه وسیع و به یاد ماندنی لازم بود همه دستگاه‌ها مشارکت داشته باشند. همین هم شد. مردم هم بسیار خوب سنگ تمام گذاشتند. با کمک کردن در کلیه کمیته‌های ۲۷ گانه تشکیل شده و کارگروه‌ها و راه‌اندازی موکب‌ها مردم پای کار بودند و کمک کردند.

بهنام جو درباره نقش مردم در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب توضیح داد: مردم حتی در انتظامات شش هزار نفری مراسم، انتظامات برگزاری نماز و مسیر راهپیمایی و کمک در توزیع آب مشارکت داشتند. بالغ بر ۸ هزار نفر از مردم به طور مستقیم و در میدان و حداقل ۱۰ هزار نفر از مردم خارج مسیر مشغول خدمت‌رسانی و فعالیت بودند.

به جهت امنیت مسافران و راحتی تردد در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید در قم موکب نداشتیم و فقط آب توزیع می‌شد

وی با اشاره به تجربه برگزاری هر ساله مراسم نیمه شعبان در جمکران به عنوان یک مراسم وسیع با حجم زیادی از زائر، تصریح کرد: فرق این مراسم با برنامه‌های گسترده دیگر نظیر نیمه شعبان این بود که ما در مراسم تشییع رهبر شهید با توجه به هم‌اندیشی انجام شده در مسیر برگزاری نماز و تشییع پیکر رهبر شهید، موکب‌هایی فرهنگی و ارائه تغذیه را نداشتیم چراکه به جهت امنیت مردم و برای باز بودن مسیر تصمیم بر این شد که فقط آب توزیع شود.

پیکر رهبر شهید از مسجد جمکران تا عمود ۳۲ در بلوار پیامبر اعظم انجام شد

استاندار قم با بیان اینکه در کنار مردم عزیز دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها از جمله سپاه پاسداران و سپاه علی ابن ابی طالب بسیار خوب فعالیت کردند، توضیح داد: عزیزان سپاه کار خود را به‌ویژه در حوزه امنیت مراسم در حلقه اول و برگزاری مراسمی مثل نماز را پیگیری می‌کردند. فعالیت این عزیزان از دو ساعت قبل از نماز شروع می‌شد و تا مسیر تشییع ادامه داشت. تشییع از جمکران تا نزدیک عمود ۳۲ انجام شد و استانداری پشتیبانی مراسم را بر عهده داشت.

بهنام‌جو با بیان اینکه برخی سازمان‌ها خالصانه و دلی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید کار کردند، افزود: سازمان‌های مختلف نظیر سازمان برنامه بودجه، ادارات مختلف اعم از اقتصاد و دارایی و شهرداری بسیار خوب کار کردند. شهرداری در بحث سیمای شهری خوب کار کرد و در بحث صوت مراسم برای اولین سال کار ویژه‌ای انجام دادیم و به صورت پیوسته مسیر پیامبر اعظم و جمکران را در یک صوت داشتیم. در خصوص تنظیم شهری و ستاد گمشدگان هم شهرداری مسئولیت بر عهده داشت. در بخش حمل و نقل، راه‌اندازی پارک‌سواران را داشتیم که از ماه‌ها قبل کمتیه‌ای متشکل از راهداری، پلیس راه، معاونت عمرانی و امداد و هلال احمر در پارک‌سواران فعالیت داشتند.

۹۵ درصد زوار با وسیله شخصی به قم سفر کردند

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه خوبی در مبادی ورودی شهر انجام شد. بالغ بر ۹۵ درصد مردم که از استان‌های دیگر وارد قم شدند از وسیله شخصی استفاده کردند. پارک‌سوارها از وسایل نقلیه شخصی پر شده بودند. در برخی پارک‌سوارها ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار وسیله نقلیه شخصی پارک شده بود.

فعالیت بسیار خوب دانشگاه‌های علوم پزشکی و هلال احمر در مراسم تشییع رهبر شهید در قم

استاندار قم فعالیت هلال احمر و دانشگاه‌های علوم پزشکی در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم را خیلی خوب توصیف کرد و گفت: هلال احمر و دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۰ برابر امکانات رویدادهای بزرگ نظیر نیمه شعبان را در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ارائه دادند.

کمتر از ۲ هزار تن به پزشکان حاضر در مراسم تشییع مراجعه کردند

بهنام‌جو افزود: تعداد افرادی که برای درمان به پزشکان مراجعه کردند زیر ۲ هزار نفر بود. اکثرا سر پایی بودند و مصدومیت‌ها علیرغم هوای گرم و گرد و غبار هوا کم بود. به تناسب جمعیت میلیونی که در مراسم حضور داشتند مراجعه به نهادهای درمانی کم بود. عزیزان اداره برق استان خیلی خوب زحمت کشیدند. برق مواکب مردمی را تامین کردند. بالغ بر ۴۰ نقطه تلوزیون شهری نصب شد و تأمین برق آنها به سرعت انجام شد. شرکت آب و فاضلاب هم به خوبی در آب‌رسانی موکب‌ها و کمک در توزیع آب و مه‌پاش ها فعالیت کردند. دوستان صنعت و معدن در کمیته پشتیبانی کمک کردند.

وی اظهارکرد: اکثر ادارات و نهادهای استان پای کار بودند. اداره اقتصاد و دارایی استان در جذب کمک از بانک‌های استان زحمت کشیدند. نیروی انتظامی در لایه دوم در بحث امنیت کار کردند. در بحث مترو، مسیر به سمت جمکران را داریم که باید بر روی آن کار کنیم تا سریع‌تر تمام شود. شروع به تملک پارکینگ‌ها کرده‌ایم. تعداد زیادی را تملک کرده‌ایم اما باید به این امر سرعت دهیم تا بیشتر به استفاده مردم عزیز برسد.

استاندار قم در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد که برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در استان قم خواسته مردم استان بود که در کنار برگزاری نماز بر پیکر رهبر شهید حتما مراسم تشییع نیز برگزار شود و این خواسته محقق شد.

به جهت دمای بالای هوا و رساندن به موقع پیکر رهبر شهید به عراق مسیر تشییع در قم کوتاه شد

بهنام‌جو با بیان اینکه پیکر رهبر شهید انقلاب در ۷۰ درصد از مسیر مسجد جمکران به سمت حرم حضرت معصومه (س) تشییع شد، توضیح داد: تشییع در طول این مسیر تا عمود ۳۲ انجام شد. مسیر بلوار پیامبر اعظم ۱۱۰ عمود دارد. فقط ۳۲ عمود مانده بود تا مسیر به اتمام برسد اما به علت اینکه دمای هوا به شدت در حال افزایش بود، به جهت در نظر گرفتن خیر مردم عزیز و از سوی دیگر رساندن پیکر رهبر شهید به عراق برای تشییع در عراق، اینطور جمع‌بندی شد که پیکر مطهر تا عمود ۳۲ تشییع شود و مسیر کوتاه شود.

لزوم طرح اختلافات در گفتگوهای فی ما بینی به جای طرح در تریبون‌ها

وی در بخش دیگر سخنان خودبا تشکر از نقش رسانه‌ها در پوشش مراسم مذکور، درباره ابعاد مختلف برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب یادآور شد: این مراسم ابعاد داخلی و خارجی داشت. در ابعاد داخلی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نماد وحدت به تمام معنا بود. مردم با سلایق مختلف در این مراسم شرکت کردند. در سایه وحدت خیلی کارها می‌توان انجام داد. باید از مباحث تفرقه‌آمیز دوری کنیم. اختلاف سلایق به جای طرح در تریبون‌ها باید در گفتگوهای فی‌مابینی انجام تا باعث تکامل شود. بعد دیگر مراسم جهانی بود. انعکاس جهانی این مراسم امنیت‌ساز است تا بدانند ملت ایران پای کار هستند. انعکاس این مراسم پیام اقتدار و بازدارندگی داشت.

تاریخ استان قم به هیچ وجه حضور چنین جمعیتی را نظیر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ندیده است

استاندار قم در پاسخ به اینکه برآوردها از تعداد زوار حاضر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم چه تعداد است و از چه کشورهایی زائر داشتیم؟ عنوان کرد: این آمار پس از اتمام کارهای کارشناسی اعلام می‌شود، از هیچ رویدادی به اندازه این رویداد استقبال نشده است، بالاترین رویداد ما رویداد نیمه شعبان بود اما حضور میلیونی افراد در این رویداد بسیار بیشتر بود. تاریخ استان قم به هیچ وجه این جمعیت را ندیده است. ما تشییع پیکر شهید سلمیانی و شهید رئیسی و مراجع را داشته‌ایم اما چنین وسعتی نداشته است.

بهنام‌جو با بیان اینکه استان قم همواره میزبان مسافر از بیش از ۱۱۰ کشور بوده است، گفت: هم دانشجویان، هم گردشگران و هم هیات‌های مختلف وارد قم می‌شوند. با همین سبک میزبان زائران از ملیت‌های مختلف در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بودیم‌ که در مراسم حضور داشتند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه خدمات از سوی موکب‌ها به مردم در برخی مسیرها، تصریح کرد: در تمام ۱۷ مسیر فرعی که به مسیر بلوار پیامبر اعظم ختم می‌شد خدمات از سوی موکب‌های مردمی ارائه می‌‌شد.

استاندار قم در پاسخ به اینکه رئیس جمهور پزشکیان در تفویض اختیارات به استانداران بسیار دارند، این تفویض اختیارات در برگزاری چنین مراسمات وسیعی نظیر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب چقدر مساعدت‌بخش بود؟گفت: یک بخش از بحث تفویض اخیتارات به دادن اختیار تصمیم‌گیری و جسارت و جرات در عمل است که پشتیبانی خیلی خوبی برای ما بود که کارها را به نمایندگی از دولت مستقیما انجام دهیم. بحث دیگر به توزیع اعتبارات برمی‌گردد که در این بخش هم اختیار کامل داشتیم. هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود داشت و دستگاه‌ها بسیار هماهنگی‌پذیر بودند.

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