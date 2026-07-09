به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم، نجف و کربلا، امروز مشهد مقدس میزبان آخرین مرحله بدرقه و آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان بود.

از نخستین ساعات بامداد، خیل عظیم زائران و عزاداران از سراسر کشور و میهمانانی از کشورهای مختلف خود را به مشهد رساندند تا در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای مطهر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) حضور یابند.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای به همراه خانواده‌شان حوود ساعت ۲ و نیم بامداد جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دارالذکر حرم نورانی حضرت ثامن‌الحجج امام رضا علیه‌السلام به خاک سپرده شد.

فیلم لحظه خواندن تلقین بر پیکر رهبر شهید

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امشب، رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از تشییعی باشکوه و اقامه نماز بر پیکر ایشان به همراه خانواده‌ی شهیدشان، در جایگاه ابدی‌‌ در جوار مضجع مطهر حضرت شمس‌الشموس علی بن موسی الرضا علیه‌السلام آرام گرفتند.

در اطلاعیه ای که در کانال تلگرامی دولت منتشر شد، آمده بود؛ به اطلاع ملت بزرگ ایران و امّت اسلامی میرساند: پس از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در مشهد مقدس و اقامه‌ی نماز بر پیکر ایشان در صحن پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله، هم‌اکنون برنامه‌ی وداع خانواده مکرم رهبر شهید انقلاب با پیکر مطهر ایشان در حال برگزاری است و تدفین پیکر مطهر هنوز انجام نشده است.

پس از انجام تدفین پیکر مطهر، اطلاع‌رسانی لازم برای انجام اعمال و نماز لیلةالدفن انجام خواهد شد.

پس از اتمام نماز، پیکر رهبر شهید بر روی دست مردم، به سمت رواق دارالذکر حرم مطهر تشییع شد تا در جوار امام رضا(ع) آرام بگیرد.

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طواف پیکر پاک زهرا نوه ۱۴ ماهه و شهید رهبر شهید انقلاب در کنار ضریح نورانی حضرت علی‌ بن موسی‌الرضا علیه‌السلام.

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طواف پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری، داماد رهبر شهید انقلاب در کنار ضریح نورانی امام رضا علیه‌السلام

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طواف پیکر شهید زهرا حدادعادل، عروس رهبر شهید انقلاب در کنار ضریح نورانی امام رضا علیه‌السلام.

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طواف پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، فرزند رهبر شهید انقلاب در کنار ضریح نورانی حضرت علی‌ بن موسی‌الرضا علیه‌السلام.

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طواف پیکر رهبر شهید، در حرم امام رضا(ع)

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پیکر رهبر شهید انقلاب بعد از اقامۀ نماز به‌سوی حرم منتقل شد.

نماز میت بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به امامت فرزند ارشد ایشان آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه ای اقامه شد.

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حضور فرزند ارشد رهبر شهید در حرم امام‌رضا (ع)

محل تدفین رهبری رواق "دارالذکر" اعلام شد

کانال آستان قدس رضوی در شبکه ایتا با انتشار تصویری از رواق دارالذکر محل تدفین پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده شان را این رواق که در نزدیکی روضه منور قرار دارد اعلام کرد.

مردم در حرم مطهر رضوی و خیابانهای اطراف همصدا با بلندگوهای حرم شعار می دهند: این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده/حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست/لبیک یا حسین.

قرار است نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان را آیت الله نوری همدانی اقامه کند. نماز مغرب و عشاء نیز به امامت آیت الله علم الهدی در حرم مطهر رضوی اقامه شد.

با توجه به تکمیل ظرفیت حرم مطهر، نماز بر پیکر شهدا در امتداد خیابان های نواب صفوی، طبرسی و شیرازی هم اقامه می شود.

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شماری از مقامات کشوری و لشکری از جمله محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر رضوی حضور دارند.

پیکر رهبر شهید انقلاب برای اقامه نماز و تدفین، وارد حرم مطهر رضوی شد.

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بالگرد حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بر فراز حرم مطهر رضوی برای آغاز مراسم اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» به پرواز در آمد.

انتقال هوایی پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر رضوی

با توجه به ازدحام جمعیت در حدفاصل چهارراه دانش تا حرم مطهر رضوی، ادامه انتقال پیکر به صورت هوایی به حرم مطهر انجام خواهد شد و نماز در حرم مطهر و خیابان‌های طبرسی، شیرازی و نواب‌صفوی برگزار خواهد شد.

حضور وزیر اقتصاد در تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس

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مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان از مسیر خیابان امام رضا(ع) به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد و از ساعات ابتدایی امروز، خیابان‌های منتهی به حرم و صحن‌های بارگاه رضوی مملو از جمعیت عزادار شد. در این مراسم، علاوه بر مردم مشهد، زائرانی از دیگر شهرهای کشور و ایرانیان مقیم خارج نیز برای وداع آخر حضور یافته‌اند.

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بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از انتقال پیکرها به حرم مطهر رضوی و اقامه نماز در صحن انقلاب، مراسم تدفین در یکی از رواق‌های مرکزی حرم با حضور محدود برگزار خواهد شد. همزمان نیروهای امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان از روز گذشته در مسیر تشییع مستقر شده‌اند و مواکب نیز به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

در مراسم امروز، شماری از مسئولان کشوری و استانی از جمله فرمانده نیروی قدس سپاه حضور دارند. همچنین هتل‌ها و رستوران‌های اطراف حرم با پذیرایی از زائران و عزاداران، در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مشارکت کرده‌اند و با ورود پیکرهای مطهر به حوالی خیابان امام رضا، مراسم وداع مردم با رهبر شهید وارد مرحله اصلی خود شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پس از برگزاری نماز بر پیکر شهدا پایان می‌یابد و مراسم تدفین با حضور اعضای بیت رهبر انقلاب برگزار می شود. مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدر ایشان در یکی از رواق‌های نزدیک به روضه منوره برگزار خواهد شد.

سردار قاآنی همزمان با ورود پیکر مطهر امام شهید در فرودگاه مشهد حاضر شد.

مردم حاضر در مراسم تشییع، پیش از آغاز مراسم نماز جماعت را در بلوار امام رضا اقامه کردند.

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جنگنده‌های ارتش هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان را تا ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد همراهی کردند.

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هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان وارد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

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مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب امروز، پنجشنبه ۱۸ تیر، با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیت‌های کشوری و لشکری و همچنین میهمانان داخلی و خارجی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، به دلیل استقبال گسترده مردم عراق از پیکر مطهر رهبر شهید، ورود پیکرهای مطهر به مشهد با تأخیر همراه شد و بر همین اساس، زمان برگزاری مراسم تشییع به ساعت ۱۴ امروز تغییر یافت. دبیر ستاد تشییع نیز ضمن عذرخواهی از هموطنانی که برای حضور در این مراسم راهی مشهد شده‌اند، از آنان خواست برنامه‌ریزی خود را بر اساس ساعت جدید انجام دهند.

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از نخستین ساعات بامداد امروز، مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) میزبان خیل عظیم زائران و عزادارانی است که از نقاط مختلف کشور برای شرکت در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب به این شهر سفر کرده‌اند.

همزمان بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان نیز برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب وارد مشهد شده‌اند. همچنین ۵۰۰ زائر از کشور ترکیه از طریق مرز بازرگان وارد ایران شده‌اند تا در این مراسم شرکت کنند.

در داخل کشور نیز کاروان‌های مردمی از شهرهای مختلف راهی مشهد شده‌اند؛ به‌طوری‌که سه هزار زائر از شهرستان فریمان با ۴۵ دستگاه اتوبوس و کاروان زائران شهرستان قوچان نیز با ۳۰ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم به مشهد اعزام شده‌اند.

در عین حال، بامداد امروز و در پی حمله به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، تردد قطارهای مسافری این مسیر با وقفه مواجه شد و مسئولان از توقف موقت حرکت قطارها خبر دادند.



پیش از این پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان روز گذشته پس از ورود به نجف اشرف، با استقبال گسترده مردم و زائران عراقی تشییع شد. پیکر مطهر سپس در حرم‌های مطهر حضرت علی(ع) در نجف و امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) در کربلا طواف و بر آن نماز اقامه شد. این مراسم با حضور گسترده شخصیت‌های دینی و سیاسی عراق از جمله نمایندگان آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله سیدتقی مدرسی، سید مقتدی صدر، سید عمار حکیم و جمع زیادی از مردم و زائران برگزار شد و پس از پایان آیین‌های تشییع در عراق، پیکر مطهر برای برگزاری مراسم نهایی به مشهد منتقل شد.

گفتنی است مراسم وداع و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز جمعه (۱۱ تیرماه) با حضور مقامات و سران کشورهای مختلف برگزار شد همچنین مراسم وداع مردمی نیز در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) با حضور خیل عظیم عزاداران در مصلی تهران برگزار شد همچنین در روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و با حضور میلیون‌ها نفر از مردم عزادار تشییع و بدرقه شد و پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تشییع در قم به این مسجد مقدس جمکران منتقل شد و بعد از اقامه نماز توسط آیت الله جوادی آملی از مسجد مقدس جمکران تا حرم حضرت معصومه با حضور سیل جمعیت عزادار تشییع شد.

براساس اعلام ستاد تشییع، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان بعد از تشییع در مشهد امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در صحن حرم رضوی به خاک سپرده خواهد شد.

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