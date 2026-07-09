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معاون سیاسی استانداری همدان:

نقاطی از کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت

نقاطی از کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1810759
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معاون سیاسی استانداری همدان گفت: نقاطی از شهرستان کبودرهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت:  بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این حمله خوشبختانه آسیب انسانی و خسارتی در پی نداشت  تاکید کرد: کلیه دستگاه های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

 

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