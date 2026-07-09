معاون سیاسی استانداری همدان:
نقاطی از کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1810759
معاون سیاسی استانداری همدان گفت: نقاطی از شهرستان کبودرهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این حمله خوشبختانه آسیب انسانی و خسارتی در پی نداشت تاکید کرد: کلیه دستگاه های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.