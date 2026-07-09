سردار کرمی:
سپاه و ارتش نگذاشتند تروریستها قدم از قدم بردارند
کد خبر : 1810753
فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهکهای تروریستی را در جنوب شرق و شمالغرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.
به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهکهای تروریستی را در جنوب شرق و شمالغرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.
وی افزود: سپاه و ارتش دوشادوش هم در اقدامی پیشدستانه مواضع این گروهکها را درهم کوبیدند.