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سردار کرمی:

سپاه و ارتش نگذاشتند تروریست‌ها قدم از قدم بردارند

سپاه و ارتش نگذاشتند تروریست‌ها قدم از قدم بردارند
کد خبر : 1810753
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فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهک‌های تروریستی را در جنوب شرق و شمال‌غرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.

به گزارش ایلنا، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهک‌های تروریستی را در جنوب شرق و شمال‌غرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.

وی افزود: سپاه و ارتش دوشادوش هم در اقدامی پیش‌دستانه مواضع این گروهک‌ها را درهم کوبیدند.

 

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