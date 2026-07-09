به گزارش ایلنا، سرهنگ پزشک سید احمد اقبالی زارچ، رئیس بیمارستان شمس‌الشموس(ع) مشهد مقدس، در حاشیه مراسم تشییع با اشاره به تمهیدات گسترده درمانی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم، اظهار کرد: بنابر دستورات امیر فرماندهی نیروی زمینی ارتش و با هماهنگی اداره امداد، بهداشت و درمان نزاجا و قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق، بیمارستان شمس‌الشموس(ع) و همچنین بیمارستان صحرایی مستقر در بلوار جمهوری، خیابان کوشش ۲۱، با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات درمانی به مراجعان و زائران هستند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم از روزهای گذشته برای پوشش درمانی این مراسم انجام شده است، افزود: در راستای پیشبرد اهداف درمانی و ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های مسئول، جلسات متعددی با مسئولان بهداری نظامی منطقه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده و بر اساس این هماهنگی‌ها، تمامی بخش‌های درمانی و پشتیبانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند.

رئیس بیمارستان شمس‌الشموس(ع) مشهد با تأکید بر اینکه همه بخش‌های بیمارستان به صورت شبانه‌روزی فعال هستند، تصریح کرد: اورژانس، درمانگاه‌های تخصصی، بخش‌های بستری، اتاق‌های عمل و سایر واحدهای درمانی با حضور کامل پزشکان، پرستاران و کادر پشتیبانی، خدمات مورد نیاز را به مراجعان ارائه می‌کنند. همچنین برای رسیدگی سریع به افرادی که به دلیل گرمای هوا دچار عوارض ناشی از گرمازدگی می‌شوند یا بیمارانی که پس از دریافت خدمات اولیه در موکب‌های درمانی نیاز به مراقبت‌های تخصصی و بستری دارند، تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

سرهنگ پزشک اقبالی زارچ با اشاره به ظرفیت‌های بیمارستان صحرایی نیز گفت: این مرکز درمانی با بهره‌مندی از اتاق عمل، اتاق بیهوشی، آزمایشگاه، بخش سرم‌تراپی، ایستگاه‌های کنترل فشار خون و امکانات لازم برای انجام اقدامات اولیه درمانی، به صورت مستمر در حال ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم است و در صورت نیاز، بیماران برای ادامه روند درمان به بیمارستان شمس‌الشموس(ع) منتقل می‌شوند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان و نیروهای امدادی، خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان بیمارستان شمس‌الشموس(ع) با احساس مسئولیت و حضور کامل در محل خدمت، در کنار سایر مجموعه‌های درمانی و امدادی، تمام توان خود را برای ارائه خدمات سریع، مطلوب و ایمن به مردم و زائران به کار گرفته‌اند تا روند خدمت‌رسانی در طول برگزاری مراسم بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.

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