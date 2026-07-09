به گزارش ایلنا، وزارت خارجه به دنبال تکرار اتهام‌‌های واهی و بی‌اساس مقام‌های انگلیسی علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور در تهران از سوی علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد ناشایست دولت انگلیس در قبال ملت ایران، به وی ابلاغ گردید.

علیرضا یوسفی ضمن تسلیم یادداشت مکتوب وزارت امور خارجه در اعتراض به ادعاهای بی‌پایه و کذب مقامات انگلیسی مبنی بر تلاش ایران برای انجام اقدامات ضد امنیتی در انگلیس، خاطرنشان کرد که این نوع اتهام‌زنی‌ها چیزی جز فرافکنی و طفره رفتن از پاسخگویی در قبال رفتارهای مخرب و مغایر با حقوق بین‌الملل، به‌ویژه همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات شنیع و ناامن‌سازی منطقه غرب آسیا و نیز میزبانی شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی نیست‌.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه به دولت انگلیس توصیه کرد به جای طرح اتهام‌های مضحک و ساختگی علیه ایران، رفتار خود را در قبال ملت ایران اصلاح کرده و ضمن توقف میزبانی و حمایت از شبکه‌ها و افراد تروریست و خشونت‌طلب، از پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم آپارتاید، نسل‌کش و تروریستی اسرائیل که بزرگترین تهدید امنیتی برای صلح و امنیت جهانی است دست بردارد.

همچنین تاکید شد که تداوم میزبانی انگلیس از شبکه‌های تروریستی که از سوی رژیم آپارتاید و جعلی اسرائیل تامین مالی و راهبری می‌شوند و نقش اصلی آنها ترغیب خشونت و تروریسم است، ناقض تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت انگلیس در زمینه خودداری از حمایت از تروریسم می‌باشد و باید هرچه زودتر متوقف گردد.

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