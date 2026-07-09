شهادت یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر

به گزارش ایلنا، سلیم کدخدا درباره جزئیات حمله بامداد امروز آمریکا به تاسیسات فرودگاهی به شهرستان ایرانشهر ،گفت ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز، مناطقی از این شهرستان هدف حمله دشمن قرار گرفت.

فرماندار ویژه ایرانشهر عنوان کرد:در این حادثه، صدای چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی دقیق میدانی، مشخص شد اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، خسارت‌هایی به این ابنیه وارد کرده است.

وی بیان کرد:متأسفانه در این حادثه، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی به شهادت رسید.

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