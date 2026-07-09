هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نجف را به مقصد مشهد ترک کرد

به گزارش ایلنا، هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان دقایقی پیش فرودگاه نجف اشرف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.

قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از ورود به مشهد، در میان استقبال و حضور گسترده مردم و زائران، برای ادامه برنامه‌های وداع و تشییع به این شهر منتقل شود.

انتهای پیام/