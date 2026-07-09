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دقایقی پیش؛

هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نجف را به مقصد مشهد ترک کرد

هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نجف را به مقصد مشهد ترک کرد
کد خبر : 1810728
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هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دقایقی پیش فرودگاه نجف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.

به گزارش ایلنا، هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان دقایقی پیش فرودگاه نجف اشرف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.

قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از ورود به مشهد، در میان استقبال و حضور گسترده مردم و زائران، برای ادامه برنامه‌های وداع و تشییع به این شهر منتقل شود.

 

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