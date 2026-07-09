دقایقی پیش؛
هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نجف را به مقصد مشهد ترک کرد
کد خبر : 1810728
هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دقایقی پیش فرودگاه نجف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.
به گزارش ایلنا، هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان دقایقی پیش فرودگاه نجف اشرف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.
قرار است پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از ورود به مشهد، در میان استقبال و حضور گسترده مردم و زائران، برای ادامه برنامههای وداع و تشییع به این شهر منتقل شود.