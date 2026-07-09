به گزارش ایلنا،در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از کشور و یگان های ارتش و در پاسخ به آن جنایت، ساعتی قبل و در ادامه حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره ای (سایت اخطار اولیه) در قطر و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف حجم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ارتش تاکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) با اقتدار و تحت هیچ شرایط اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رییس جمهور نابخرد ایالات متحده را نخواهند داد و تا پیروزی نهایی از آرمان های والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

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