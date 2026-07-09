خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه
کد خبر : 1810727
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش متجاوز آمریکا در بحرین، قطر و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا،در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از کشور و یگان های ارتش و در پاسخ به آن جنایت، ساعتی قبل و در ادامه حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره ای (سایت اخطار اولیه) در قطر و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف حجم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ارتش تاکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) با اقتدار و تحت هیچ شرایط اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رییس جمهور نابخرد ایالات متحده را نخواهند داد و تا پیروزی نهایی از آرمان های والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی