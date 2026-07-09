به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با تبیین جایگاه استراتژیک و ابعاد بی‌سابقه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این رویداد را فرصتی برای تجلی بیعت جهانی و احیای حاکمیت اسلامی در جهان توصیف کرد و با تأکید بر این نکته که تشییع شخصیتی با این جایگاه در مقطع کنونی تاریخ، اتفاقی تکرارناپذیر است، خاطرنشان کرد: این مراسم فراتر از یک مراسم تشییع، پیامی گسترده در جهت هم‌سویی آزادگان جهان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشتیاق وصف‌ناپذیر اقشار مختلف برای حضور در این مراسم، تصریح کرد: تحرک گسترده‌ای در میان مسلمانان و غیرمسلمانان و ایرانیان و غیرایرانی برای شرکت در این نقطه عطف تاریخی ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه شهر مشهد به عنوان مقصد نهایی و محل تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، میزبان خیل عظیم عزاداران خواهد بود، از تمامی کسانی که در مراحل پیشین تشییع حضور نیافته‌اند، دعوت کرد تا با حضور در این شهر، در این فیض عظیم الهی سهیم شوند تا این فرصت تاریخی از دست نرود.

پژمانفر در تشریح آمادگی‌های اجرایی شهر مشهد، بر رویکرد میزبانی همه‌جانبه تأکید کرد و گفت: مشهد به عنوان متولی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پذیرش زائران، از آمادگی حداکثری برای برگزاری مراسم برخوردار است. در این راستا، تمامی ظرفیت‌های شهری از جمله مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و حتی مدارس و خانه‌های مردم مشهد، با رویکردی مردمی و اشتیاق فراوان، به روی زائران و عزاداران امام شهید گشوده خواهد شد تا در کنار امکانات دولتی، گرمای میزبانی مردم مشهد نیز در این مراسم جاری باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با پیوند دادن این رویداد به حافظه تاریخی این خطه، تأکید کرد: مشهد همواره شاهد وقایعی بوده است که در تاریخ ماندگار شده است؛ همان‌گونه که در سوابق تاریخی این شهر، ایثار بی‌دریغ زنان نیشابور در تشییع پیکر امام رضا(ع) به عنوان نمادی از عشق و فداکاری ثبت شد، امروز نیز تلاش بر این است تا مراسم تشییع رهبر شهید به گونه‌ای برگزار شود که در تاریخ بشر ماندگار گردد.

وی در پایان تأکید کرد: تمام توان و تلاشی که در حال حاضر در زیرساخت‌ها و آمادگی‌های شهری به کار گرفته شده، برای این است که این مراسم به عنوان نمادی از اتحاد و بیعت آزادگان جهان در تاریخ ثبت شود.

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