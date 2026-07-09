به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز این کمیسیون در مشهد مقدس، گفت: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون با حضور در مشهد مقدس، از ظرفیت‌های ایجاد شده برای ارائه خدمات به زائران بارگاه منور رضوی و بدرقه‌کنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به صورت میدانی بازدید کردند و آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های امدادی و درمانی را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، نشست مشترکی با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد که در آن آخرین برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به میلیون‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مورد بررسی قرار گرفت بر اساس گزارش ارائه شده، سازمان اورژانس کشور با آمادگی کامل و صددرصدی در این عملیات حضور دارد و تمامی ظرفیت‌های امدادی و درمانی برای ارائه خدمات به مردم بسیج شده است.

اسحاقی ادامه داد: بر اساس گزارش رئیس سازمان اورژانس کشور، مرکز فرماندهی عملیات تشییع تشکیل شده و تمامی امکانات امدادی در حالت آماده‌باش قرار دارند، همچنین ناوگان گسترده آمبولانس‌های اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جمعیت هلال احمر، بهداری سپاه و بخش خصوصی در نقاط مختلف شهر و مسیرهای منتهی به حرم مطهر مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سایر تمهیدات اندیشیده شده، گفت: علاوه بر استقرار آمبولانس‌ها، موتورلانس‌ها، بالگردهای امدادی، بیمارستان‌های سیار، پست‌های پیشرفته فوریت‌های پزشکی، تیم‌های درمانی، نیروهای بهداشت محیط، داروخانه‌های مسیر و درمانگاه‌های شبانه‌روزی نیز به صورت کامل آماده خدمت‌رسانی هستند و تمامی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالت آماده‌باش قرار دارند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: در این عملیات، علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه‌های علوم پزشکی بیرجند، خراسان شمالی، سبزوار، گناباد، نیشابور، تربت حیدریه و همچنین دانشکده‌های علوم پزشکی منطقه نیز در قالب مراکز اصلی و پشتیبان، امکانات و نیروهای خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران بسیج کرده‌اند تا خدمات درمانی بدون وقفه و با بالاترین کیفیت ارائه شود.

اسحاقی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظارت مستمر بر روند اجرای این عملیات را در دستور کار قرار داده است، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون تا ۴۸ ساعت پس از پایان مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس حضور خواهند داشت و به صورت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های متولی سلامت، نحوه ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی و همچنین رفع احتمالی مشکلات نظارت خواهند کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت، سازمان اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جمعیت هلال احمر، نیروهای امدادی و سایر دستگاه‌های اجرایی، گفت: هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های مسئول ایجاد شده و تمامی ظرفیت‌های کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و حفظ سلامت مردم به کار گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گزارش رئیس سازمان اورژانس کشور از بازدید میدانی مسیرهای منتهی به مشهد، یادآور شد: رئیس سازمان اورژانس کشور شخصاً مسیر تهران تا مشهد را به صورت زمینی پیمود و ضمن بازدید از استان‌های سمنان و خراسان رضوی، روند ارائه خدمات امدادی به زائرانی که از مسیرهای زمینی عازم مشهد هستند را مورد ارزیابی قرار داد بر اساس این گزارش، خدمات اورژانس در تمامی محورهای مواصلاتی به صورت مستمر و مستقل در حال ارائه است تا زائران در طول مسیر نیز از خدمات درمانی و امدادی مناسب برخوردار باشند.

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