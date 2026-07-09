فرماندار میناب:
همه ظرفیتها برای درمان مجروحان سیریک به کار گرفته شده است
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)، از مجروحان حمله بامداد چهارشنبه به منطقه سیریک عیادت کرد و گفت: همه ظرفیتها برای درمان مجروحان به کار گرفته شده است و تا بهبودی کامل آسیبدیدگان، پای کار خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، محمد رادمهر در حاشیه حضور در بخش تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)، از نزدیک در جریان روند درمان ۱۲ مجروح حمله هوایی به منطقه سیریک قرار گرفت و با خانوادههای آنان گفتوگو کرد.
وی در این بازدید که با همراهی رییس بیمارستان و جمعی از مسئولان محلی انجام شد، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، از کادر درمان خواست با حداکثر دقت و سرعت به ارائه خدمات بپردازند.
فرماندار شهرستان میناب بر استمرار هماهنگی میان مراکز درمانی، هلالاحمر و شبکه بهداشت تاکید کرد و از شهروندان خواست اخبار مرتبط را فقط از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.