به گزارش ایلنا، محمد رادمهر در حاشیه حضور در بخش تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)، از نزدیک در جریان روند درمان ۱۲ مجروح حمله هوایی به منطقه سیریک قرار گرفت و با خانواده‌های آنان گفت‌وگو کرد.

وی در این بازدید که با همراهی رییس بیمارستان و جمعی از مسئولان محلی انجام شد، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، از کادر درمان خواست با حداکثر دقت و سرعت به ارائه خدمات بپردازند.

فرماندار شهرستان میناب بر استمرار هماهنگی میان مراکز درمانی، هلال‌احمر و شبکه بهداشت تاکید کرد و از شهروندان خواست اخبار مرتبط را فقط از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

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