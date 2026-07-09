عذرخواهی دبیر ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب از هموطنان به علت تغییر ساعت مراسم تشییع در مشهد

به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان، در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر گفت: مردم عراق با خلق حماسه‌ای بزرگ در آیین تشییع و نماز بر پیکر امام عظیم‌الشأن امت اسلامی در نجف اشرف و کربلای معلی، حضوری چشمگیر و میلیونی داشتند. این حضور فعال و گسترده، همان‌طور که در تصویر‌ها نیز مشاهده می‌شود، موجب ازدحام جمعیت و در نتیجه تأخیر در برنامه‌های ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شده است.

وی اضافه کرد: در ستاد برگزاری آیین تشییع در مشهد مقدس، برای جلوگیری از اذیت و معطل شدن بیشتر مردم، پیش‌بینی کردیم که ممکن است، حضور پیکر رهبر عظیم‌الشأن شهید و خانواده گرانقدر و شهید ایشان با چند ساعت تأخیر به مشهدالرضا برسد. از این‌رو، آیینی که قرار بود از ساعت ۶ یا ۸ صبح آغاز شود، ساعت ۱۴ آغاز می‌شود.

دبیر ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: از همه هموطنان عزیز در مشهدالرضا، خراسان رضوی و دیگر هموطنانی که قصد حضور در آیین تشییع و نماز بر پیکر امام شهیدمان در مشهد مقدس را دارند، خواهشمندیم تا برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که پیش از ساعت ۱۴ در خیابان‌های مشهدالرضا حضور یابند و بتوانند با آرامش خاطر در این آیین شرکت کنند.